Union Budget 2026-27: वित्त मंत्री सीतारमण ने पूंजीगत व्यय में किया लगभग 9% की वृद्धि का ऐलान

- पूंजीगत व्यय का आवंटन बढ़कर हुआ 12.2 लाख करोड़
Union Budget 2026-27 Live Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपनी बजट भाषणा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इससे केंद्रीय बजट 2026-27 में आवंटन बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास में गति बनाए रखना और आर्थिक विकास को समर्थन देना है।
पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए किया गया
वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 25-26 (FY25-26) में आवंटित 11.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। (FY26 के लिए, सरकार ने 11.21 लाख करोड़ रुप, का पूंजीगत व्यय आवंटन निर्धारित किया था। अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने पिछले एक दशक में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में हुई भारी वृद्धि पर प्रकाश डाला।
2014-15 में 2 लाख करोड़ था पूंजीगत व्यय
वित्त मंत्री ने कहा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 11.2 लाख करोड़ हो गया है और इस आने वाले वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 में, मैं इस गति को बनाए रखने के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में बुनियादी ढांचे का विकास सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर सुधार के लिए कई पहल
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर सुधार के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे नए वित्तपोषण साधनों की शुरूआत शामिल है।
उन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थानों की भूमिका का भी उल्लेख किया, जिन्होंने इस अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता की है।
प्राइवेट डेवलपर्स के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी। इनमें टियर-2 और टियर-3 शहर शामिल हैं, जो समय के साथ बढ़े हैं और महत्वपूर्ण विकास केंद्रों के रूप में उभरे हैं। प्राइवेट कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए, वित्त मंत्री ने प्राइवेट डेवलपर्स के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए एक नए प्रस्ताव की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान जोखिम अक्सर प्राइवेट भागीदारी के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सीतारमण ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। यह फंड कर्ज देने वालों को सोच-समझकर कैलिब्रेटेड आंशिक क्रेडिट गारंटी देगा, जिससे जोखिम की धारणा को कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी।
