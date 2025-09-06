UNGA Session-2025: जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व, पीएम मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका

9 सितंबर को शुरू होगा, जयशंकर 27 को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र में इस बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इस सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। सत्र की उच्च-स्तरीय आम बहस के लिए शुक्रवार को यूएनजीए वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची जारी की गई जिसमें भारत के प्रतिनिधि के तौर एक ‘मंत्री’ का जिक्र है। जयशंकर सत्र को संबोधित करेंगे।

जुलाई में इससे पहले वक्ताओं की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें पीएम मोदी 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले थे। संशोधित सूची के अनुसार अब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और इजरायल के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करने वाले हैं। जयशंकर 27 सितंबर को संबोधित करेंगे।

बता दें कि (यूएनजीए) का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा और इसमें उच्च-स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। यूएनजीए में आम बहस के लिए अब वक्ताओं की सूची अनंतिम है। हर वर्ष सितंबर उच्च-स्तरीय सत्र शुरू होता है और यूएनजीए में आम बहस से पहले वक्ताओं व कार्यक्रमों में अक्सर बदलाव की संभावना बनी रहती है। इसके अनुसार लिस्ट अपडेट की जाती है।

ब्र्राजील होगा पहला वक्ता

आम बहस में पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता ब्राजील होगा और दूसरे नंबर पर अमेरिका होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को प्रतिष्ठित यूएनजीए के मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि बतौर अमेरिकी राष्टÑपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूएन सेशन को उनका यह पहला संबोधन होगा।