UNGA 80th Session: संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान का जवाब देकर फंसा पाकिस्तान

India-Pak On Terrorism, (आज समाज), न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री एस जयशंकर के आतंकवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दिए गए बयान पर पलटवार करके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फंस गया है। जयशंकर ने हाल ही में यूएनजीए के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर उसे खरी-खरी सुनाई थी, जिससे पड़ोसी मुल्क तिलमिला गया है।

भारत पर बदनाम करने के प्रयास का आरोप लगाया

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने आतंकवाद को लेकर भारत पर दुर्भावनापूर्ण आरोपों के साथ अपने देश को बदनाम करने के प्रयास का आरोप लगाया। जयशंकर ने पाक का नाम नहीं लिया था, इसके बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने दावा किया कि भारत के आरोप बार-बार झूठ बोलने की जानबूझकर की गई कोशिश है। पाकिस्तान के जवाब देने के अधिकार पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, इस बात से साफ है कि एक पड़ोसी, जिसका नाम भी नहीं लिया गया था, उसने इसके बावजूद जवाब देने व सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी अरसे से चली आ रही गतिविधि को मानने का विकल्प चुना।

अपने आप में सब कुछ बयां करती है पाकिस्तान की प्रतिष्ठा

यूएन में भारत के स्थायी मिशन में सेकेंड सेक्रेटरी रेन्ताला श्रीनिवास ने कहा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की प्रतिष्ठा अपने आप में सब कुछ बयां करती है। कई भौगोलिक क्षेत्रों में टेरेरिज्म में उसकी छाप साफ नजर आती है। उन्होंने कहा, यह न केवल अपने पड़ोसियों बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। श्रीनिवास ने कहा, किसी तरह का कोई झूठ अथवा तर्क कभी आतंकियों के अपराधों को छिपा नहीं सकता।

