Punjab CM News : बेरोजगारी सभी समस्याओं की जड़ : सीएम

कहा, हमने तीन साल के भीतर रिकॉर्ड करीब 59 हजार युवाओं को रोजगार दिया

Punjab CM News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आॅडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसलिए राज्य सरकार का पूरा ध्यान इसे समाप्त करने पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि अपने पदभार ग्रहण करने के लगभग साढ़े तीन वर्षों के भीतर सरकार ने 58,962 सरकारी नौकरियां दी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में 2023 लाइनमैन, 48 इंटरनल आॅडिटर्स और 35 रेवेन्यू अकाउंटेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। अप्रैल 2022 से अब तक इन दोनों निगमों में कुल 8984 नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

बिना सिफारिश मेरिट आधार पर मिल रही नौकरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी क्योंकि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने गर्व से कहा कि सभी पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर और बिना किसी सिफारिश के की गई हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के समय युवाओं को केवल पैसे और सिफारिश के आधार पर नौकरी मिलती थी, पर हमने इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब पंजाब में केवल मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है, और इसीलिए अब तक एक भी नियुक्ति अदालत में चुनौती का सामना नहीं कर पाई है।

डॉ. अंबेडकर हमारा आदर्श

बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महान नेता ने कठिनाइयों का सामना कर शिक्षा प्राप्त की और जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने कहा कि हर युवा को डॉ. अंबेडकर के जीवन और दर्शन से प्रेरणा लेकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नए नियुक्त हुए युवा सरकार का अभिन्न अंग बन चुके हैं और उन्हें मिशनरी जोश के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए।

जरुरतमंद लोगों की सहायता करें

युवाओं से अपील की कि वे अपनी कलम का उपयोग समाज के गरीब और वंचित वर्गों की सहायता के लिए करें। उन्होंने कहा कि जैसे रनवे विमान की उड़ान में मदद करता है, वैसे ही राज्य सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए सहायक बनेगी। मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा, विहला मन, शैतान का घर होता है। इसलिए हम अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं ताकि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : हथियारों सहित दो बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे