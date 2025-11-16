UNDP: भारत का जिम्मेदार विकास मॉडल..! यूएनडीपी बोला—दुनिया को भारत से सीखना चाहिए

UNDP: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भारत की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उसने यह साबित कर दिया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यूएनडीपी के कार्यवाहक प्रशासक हाओलियांग शू ने कहा कि दुनिया को भारत के संतुलित विकास मॉडल से सीखना चाहिए, जिसमें प्रौद्योगिकी, भागीदारी और जलवायु ज़िम्मेदारी का मिश्रण है।

“भारत दिखाता है कि विकास और जलवायु ज़िम्मेदारी कैसे साथ-साथ चल सकते हैं”

शू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी डिजिटल वित्त के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता, विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के इच्छुक देशों के लिए एक खाका प्रस्तुत करती है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का विकास न केवल आर्थिक रूप से मज़बूत है, बल्कि जलवायु के प्रति संवेदनशील भी है, जो एक वैश्विक उदाहरण स्थापित करता है। वर्तमान में भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर, शू डिजिटलीकरण और जलवायु कार्रवाई सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं।

उच्च विकास को गरीबों के कल्याण से जोड़ना

नवीनतम मानव विकास सूचकांक, जो वैश्विक प्रगति को 35 वर्षों के निम्नतम स्तर पर दर्शाता है, की ओर इशारा करते हुए, शू ने कहा कि भारत गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में अग्रणी है। उन्होंने तीव्र विकास को ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों पर केंद्रित निवेश के साथ जोड़ने की भारत की रणनीति की प्रशंसा की।

यूएनडीपी प्रमुख ने प्रमुख भारतीय योजनाओं की सराहना की

शू ने विशेष रूप से मनरेगा, जो आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, और आयुष्मान भारत, जो किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, जैसी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे – जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी और यूपीआई – की भी प्रशंसा की और इन्हें पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ वितरण के वैश्विक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि कई देश अब भारत के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें : Jammu-Kashmir Breaking: पुलवामा में दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर उमर नबी का घर उड़ाया