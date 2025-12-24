Haji Mastan Daughter: अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार

By
Rajesh
-
0
73
Haji Mastan Daughter: अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार
Haji Mastan Daughter: अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार

कहा- मेरा रेप हुआ, ममेरे भाई ने जबरन शादी की, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया
Haji Mastan Daughter, (आज समाज), नई दिल्ली: अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हाजी मस्तान की बेटी ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान का दावा है कि 1996 में उनकी जबरन शादी उनके मामा के बेटे से कराई गई थी। उस समय वह सिर्फ 12 साल की थी। शादी के बाद उनके साथ रेप हुआ, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। उनकी पिता की संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया गया। हसीन ने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील है कि कानूनों को इतना सख्त बनाया जाए कि खुलेआम अपराध करने वाले इन अपराधियों को डर लगे।

हसीन ने कहा कि वह पीएम मोदी को लेटर भी लिखेंगी और न्याय की मांग करेंगे। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने 23 दिसंबर को हसीन मस्तान मिर्जा का इंटरव्यू लिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथ हुई आपबीती सुनाई। हसीन ने यौन शोषण और संपत्ति हड़पने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगाई है।

मैं उसे राखी बांधती थी

हसीन ने बताया कि उसके पूर्व पति का नाम नासिर हुसैन है, वह इस समय हैदराबाद में है। हसीन ने कहा कि उसने पहले मेरे साथ रेप किया, फिर मेरे साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की कि मेरे बच्चे की मौत हो गई। मैं तब सिर्फ 13 साल की थी। हसीन ने बताया कि मैं महज 12 साल की थी, जब मेरे पिता की मौत हो गई। मामा की पहले ही मौत हो चुकी थी। मामी और उनका बेटा नसीर हुसैन ने हमारे बंगले में ही रहते थे। मामा का बेटा 24 साल का था। उसकी चार बार शादी हो चुकी थी और तलाक भी हो चुका था, मैं उसे राखी बांधती थी। उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की।

पुलिस ने नहीं की मदद

हसीन ने आगे कहा कि 1996 में नसीर ने मुझे जबरन शादी के लिए मजबूर किया। यह सब मेरे पिता की संपत्ति के कारण हुआ। 13 साल की उम्र में मेरा गर्भपात हो गया। तब मेरे पति और सास ने पुलिस को बुलाया और मुझे बाल सुधार गृह भेजने की कोशिश की गई थी। पुलिस को पता था कि मेरी उम्र सिर्फ 13 साल है, फिर भी उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैं हाजी मस्तान की बेटी न होती, तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। आरोपियों को सिर्फ पैसा दिखा। मेरे पिता की मौत के बाद उन्हें लगा कि वे हमारी सारी संपत्ति हड़प सकते हैं। रेप और जबरन शादी के पीछे भी यही वजह थी- पैसा।

पिता की संपत्ति के कारण शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा

हसीन ने बताया कि लंबे समय तक चले मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 2010 में तलाक के बाद आत्महत्या की कोशिश की थी। हसीन के मुताबिक, उनके पिता की संपत्ति के कारण उन्हें शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। हसीन ने यह भी कहा कि वह अपने पिता के नाम को बदनाम नहीं करना चाहतीं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें बहुत दुआएं मिली थीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता के नाम पर कोई दाग लगे। वह बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे उनकी बेटी होने पर गर्व है और मैं यह कानूनी लड़ाई सिर्फ उन्हीं की वजह से लड़ रही हूं।

ये भी पढ़ें: 20 वर्ष बाद बीएमसी चुनाव साथ लड़ेंगे उद्धव-राज