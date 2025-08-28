Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 25 सितंबर से मिलेंगे 2100 रुपए

कैबिनेट की बैठक में सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

Haryana Cabinet Meeting, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 25 सितंबर से 2100 रुपए देने की घोषणा की है। आज हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस योजना का लाभ 23 या इससे अधिक वर्ष की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को मिलेगा। एक परिवार में 3 महिलाएं दायरे में आईं तो सभी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा रखी है।

शुरुआत में इस योजना में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा। जिनकी वार्षिक आया 1 लाख रुपए तक है। पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका भी लाभ मिलेगा। महिलाओं को एसएमएस भेजकर आवेदन करने को कहा जाएगा। इसके लिए एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा।

योजना का क्राइटेरिया

सीएम ने इस योजना का क्राइटेरिया बताते हुए कहा के 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

सीएम ने कहा कि इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा।

सीएम ने कहा कि पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए।

इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा।

सीएम सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए 9 स्कीमें चलाई जा रही हैं। जिन्हें पहले से पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इन महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा

सीएम सैनी ने कहा कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों पहले से ही पेंशन मिल रही है। इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया, जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी, उस दिन वे आॅटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएगी। साथ ही जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे आॅटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

