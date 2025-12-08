जींद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये की राशि खर्च कर निरन्तर विकास कार्यों को पहनाया जा रहा है अमलीजामा

बड़ौदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जोरो पर, खर्च होंगे 185 करोड़ रूपये

विकास कार्यों को लेकर मौजूदा राज्य सरकार के पास नहीं है धन की कमी: डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल

Jind News, (आज समाज), जींद : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने कहा कि जींद विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपये की राशि खर्च की जा रही है और निरन्तर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है। बड़ौदी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जोरो पर है। इस जलघर पर 185 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे है, जींद शहर में 18 बुस्टिंग स्टेशन बनाए जाने है और 4 बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

सुदृढ़ीकरण के लिए 17 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई

कलस्टर योजना के तहत 5 गांवों क्रमशः जाजवान, संगतपूरा, जलालपुर खुर्द, ईंटल कलां एवं ईंटल खुर्द में भी नए जलघर बनाए जाएंगे और गलियों में पाईप लाईन बिछाई जाएगी। जिस पर 35 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। इस विकास कार्य की भी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस कार्य को शुरू करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं क्षेत्र में सीवरेज तथा पाईपलाईन व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए 17 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई है। जींद में बनने वाले अधिकारियों के अवासीय मकानों के टैंडर भी जल्द होंगे, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया होगी।

विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस मौके पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा, एसपी कुलदीप सिंह, एसडीएम जुलाना होशियार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एचएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी नैशनल हाईवे रोड़ों के ओवरब्रिज पर पेड़, फूल इत्यादि लगावाएं ताकि बाहर के व्यक्तियों को सुन्दरता दिखाई दें और सभी हाईवों की मुरम्मत इत्यादि का कार्य भी करवाना सुनिश्चित करें।

आपसी तालमेल के साथ कार्य करें

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे आपसी तालमेल के साथ कार्य करें और कोई भी कार्य एक- दूसरे के उपर ना थोपे। उन्होंने कहा कि रानी तालाब की लाईटिंग जो खराब हो चुकी है या किसी कारण नहीं जल रही है उसे तुरंत ठीक करवाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जो पीएचसी, सीएचसी कंडम होने की कगार पर है उसे तुरंत कंडम करवाएं ताकि उनका दौबारा एस्टिमेट बनाकर सरकार के पास भेजा जा सके और जींद वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता रहे।

समस्याओं का इस कैम्प के माध्यम से हल निकाला जाएगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 40 करोड़ की परियोजनाओं के तहत बिजली सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं जैसे ट्रांसफार्मर ठीक करना, तारे दुरूस्त करना इत्यादि का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि जींद में जल्द बिजली समस्या को लेकर एक बड़ा मैगा कैम्प का आयोजन जल्द किया जाएगा।

इस कैम्प के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरवासी बिजली से सम्बन्धित अपनी समस्याएं रख सकेंगे और उन समस्याओं का इस कैम्प के माध्यम से हल निकाला जाएगा। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को कहा कि वे शहर के अन्दर जो भी पार्क है उन पार्कों की छोटी- छोटी समस्याएं दुरूस्त करें ताकि शहरवासी सही तरीके से पार्कों में टहल सके।

युवा खेल के क्षेत्र में और तेज गति प्रदान करें

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि वे एकलव्य स्टेडियम का रख- रखाव करना सुनिश्चित करें और इस स्टेडियम में जो भी आवश्यक चीजें दुरूस्त करनी है, उनका तुरंत एस्टिमेट बनाकर भिजवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि एकलव्य स्टेडियम में करोड़ों रूपये की लागत से सिंथैटिक ट्रक बिछाया जा रहा है ताकि हमारे युवा खेल के क्षेत्र में और तेज गति प्रदान करें। सरकार पैसा लगा रही है और उसकी देखभाल करना भी हमार नैतिक फर्ज है। उन्होंने बताया कि सैक्टर 6 के सभी रोड़ों की रिपेयरिंग की जा रही है जिस पर एक करोड़ 54 लाख रूपये खर्च किए जा रही है।

अस्पताल में सभी मशीनों को मैनटेन रखें

इसी प्रकार सैक्टर 8 में भी 2 करोड़ 16 लाख रूपये स्पेशल रिपेयरिंग के लिए खर्च किए जा रही है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में सभी मशीनों को मैनटेन रखें ताकि आमजन को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती रहे। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर में बनने वाले परचेज सैंटर के कार्य का टैंडर जल्द लगा दिये जाएंगे। इसी प्रकार जींद- भिवानी, जींद- दिल्ली लाईन अंडर पास के कार्य भी दो महीनें में पुरा कर लिया जाएगा।

11 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई

लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण के लिए 11 करोड़ रूपये की राशि मंजूर करवाई गई है। कंडेला में बनने वाली सीएचसी के कार्य के टैंडर भी आगामी दस दिनों में लगा दिये जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि चड़ीगढ़ मुख्यालय पर तालमेल करते हुए परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाएं ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके। इसके साथ- साथ जो भी विकासात्मक कार्य चल रहे है सम्बन्धित विभाग उनकी माॅनिट्रिंग करता रहे। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक होने चाहिए।

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी विकासात्मक घोषणााओं पर कार्य चल रहा है उन्हें जल्द पूरा किया जाए। जिन घोषणाओं को शुरू करने में कोई तकनीकी बाधा है तो उसे भी उच्च अधिकारियों से तालमेल करते हुए दुरूस्त किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ दिया जा सके। क्षेत्र में निरंतर सामूहिक मांगों को प्राथमिकता देते हुए पूरा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं-परियोजनाओं का लाभ मिले इस बात को भी निरन्तर किया जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने शिल्ड ग्रेबिग मशीनों को झंडी देकर किया रवाना

डिप्टी स्पीकर डाॅ. कृष्ण लाल मिढ़ा ने जन स्वास्थ्य विभाग की दो शिल्ड ग्रेबिग मशीनों को झंडी देकर रवाना किया। इन दो मशीनों पर 24 लाख 31 हजार रुपये की राशि खर्च की गई है। बता दें कि ये सीवरेज साफ करने वाली मशीनें शहर के तंग इलाकों में भी काफी कारगर साबित होगी।

इन मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 20 सीवरेज मेन हाॅल को साफ किया जा सकता है। शहर के अंदरूनी हिस्सों के लिए इन मशीनों को विशेष तौर से मंगवाया गया है। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता भानु प्रताप, एसडीओ कर्मबीर सिंह, जेई अरविन्द, महेश, अमित आदि मौजूद रहे।

