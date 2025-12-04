Jind News : अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, पति व पत्नी की मौत

  • विवाह समारोह में शामिल होकर वापस जा रहे थे करनाल

Jind News, (आज समाज) जींद : गुरुवार सुबह गांव ईंटल खुर्द के निकट एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिसमें कार सवार पति व पत्नी की मौत हो गई जबकि बच्ची व दो फोटोग्राफर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी संदीप कुमार, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कार सवार सभी लोग घायल

सुलखनी विवाह समारोह में शामिल होकर कार सवार छह लोग वापस करनाल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार गांव इंटल खुर्द के निकट बरवाला रोड पर पहुंची तो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिसमें कार सवार सभी लोग घायल हो गए। घटना का जैसे ही आसपास लोगों को पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और कार से घायलों को निकाल कर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने गांव मुनक निवासी 35 वर्षीय अजय व उसकी पत्नी 30 वर्षीय सोनिया को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस मामले की जांच कर रही

अजय की एक वर्षीय बच्ची व अन्य तीन व्यक्ति जो फोटोग्राफर थे उनका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम को लेकर कागजी कार्रवाई कर रही है। डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतकों के शवों को शव गृह में रखवाया गया है। हादसे की सूचना मृतक परिजनों को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

