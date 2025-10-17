UP Hariom Lynching Case, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि (Hariom Valmiki) की ऊंचाहार (Unchahar) में पीट-पीटकर हत्या (Lynching Dealth) के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह उनके परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन हरिओम के परिवार वालों ने यह कहकर राहुल से मिलने से इनकार कर दिया कि वह कार्रवाई से संतुष्ट हैं और किसी से नहीं मिलना चाहते।

कानपुर में दिवंगत कांग्रेस नेताओं के परिजनों से भी मिले राहुल

राहुल गांधी सुबह चकेरी एयरपोर्ट (Chakeri Airport) पहुंचे। इसके बाद वह हवाई अड्डे पर ही कानपुर के दिवंगत कांग्रेस नेता नरेश त्रिपाठी (Naresh Tripathi) के बेटे व पार्टी के अन्य दिवंगत नेता अब्दुल मन्नान (Abdul Mannan) के बेटे से मिले और उन्हें सांत्वना दी। फिर कांग्रेस सांसद हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के लिए फतेहपुर पहुंचे थे । राहुल के स्वागत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व पार्टी के अन्य नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सुरक्षा व प्रशासन के अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। फतेहपुर के बाद राहुल का असम के गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम है।

राजनीति करने कोई पार्टी हमारे पास न आए : शिवम

बता दें कि हरिओम के मर्डर पर पहले ही यूपी की राजनीति गरमाई हुई है और इस बीच पीड़ित के परिवार ने राहुल से मिलने से इनकार किया है। हरिओम के भाई शिवम ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन व पुलिस ने भाई के हत्यारे जेल भेज दिए हैं और बहन को नौकरी भी दे दी गई है, इसलिए मैं योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूं। शिवम ने कहा, हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अलावा अन्य कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति करने के लिए हमारे पास न आएं।

राहुल जरूर आएंगे और परिजनों से मिलेंगे : विवेकानंद पाठक

कांग्रेस प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक ने इस बीच प्रदेश सरकार पर हरिओम के परिवार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरिओम के परिजन दबाव में डरे-सहमे हैं इसलिए उन्होंने मिलने से मना किया। यह भाजपा व यूपी गवर्नमेंट की ओछी राजनीति है। विवेकानंद पाठक ने कहा कि राहुल जरूर आएंगे और परिजनों से मिलेंगे।

यह भी पढ़ें : UP Crime News: कानपुर में फिर रची गई ट्रेन को पलटाने की साजिश