diez Razones para enamorarte de UNA motociclista cinco min lectura

Te voy a dar 10 motivos de enamorarte sobre una motociclista, con el fin de que des el paso desplazГЎndolo hacia el pelo te dejes conducir por esa amazona que te vuelve loco.пїј

1 . Tenemos un gran sentido sobre la peripecia

A las motoristas, nos gustan los largos paseos hacia la playa, dentro de las montaГ±as, por las caГ±ones, visitando desiertos, cruzando rГ­os y no ha transpirado luchando contra el barro. Invariablemente habrГЎ algo Con El Fin De gozar de cualquier trayectoria. Danos un buen trayecto, un buen destino desplazГЎndolo hacia el pelo allГЎ vamos. OlvГ­date de las billetes de aviГіn caros, hoteles desplazГЎndolo hacia el pelo restaurantes sobre cinco estrellas, somos felices compartiendo la excelente cena luego de un dГ­a integro en la bicicleta. Esta es una gigantesco justificaciГіn (sobre 12) de enamorarte de una motociclista, Вїno?

пїј2 . Nunca estamos aterrorizadas con el universo que nos rodea.

Se nos recuerda constantemente referente a la fragilidad «ten cuidado, un amigo sobre mi progenitor, o compañero o amigo ha muerto en un choque en su motocicleta» o «esas cosas son peligrosas ya sabes» Sí, lo conocemos. Ademí¡s conocemos que te puedes matar caminando por la avenida, al viajar en avión o fallecer de muchas indisposición. Lo cual nos lleva nuevamente al aspecto 1 – queremos pasar un buen momento así­ como examinar cosas novedosas. Segunda justificación para enamorarte sobre la motociclista, ¿Te voy convenciendo?

3. Somos buenas ahorrando.

Cada la lo hacemos de manera distinta, aunque todas sabemos cómo. Esos extras Con El Fin De la moto pueden valer 400€, an intercambio sobre conseguirlos no compramos ropa recien estrenada, salimos menos a cenar las fines de semana. Preferimos nunca gastar en el restaurante costoso así­ como nos encanta efectuar una barbacoa. Cambiaremos el grasa en el garaje de la amigo en oportunidad sobre en el taller. Somos así, nos gusta disfrutar sobre nuestra bicicleta y no ha transpirado todo lo que la rodea.

ВїAhorrar de partir de trayectoria? Naturalmente que si, serГ­В­a la tercera sobre 10 motivos Con El Fin De enamorarte sobre la motociclista.

4. Disfrutamos de las pequeГ±as cosas.

Una puesta sobre sol tras esas montaГ±as cubiertas de cocaГ­na, el polvo que levanta en aire en el horizonte; un banco de niebla que se arrastra como consecuencia de un sector, una lГ­nea infinita entre ГЎrboles, la calzada sobre tierra naranja, todo el mundo estos momentos capturan nuestros corazones. El marchas al asfalto nuevo cuando la cocaГ­na rompiГі la calzada Durante toda la estaciГ­Віn invernal es un razГіn mГЎs de satisfacciГіn. Exteriormente las constantes quejas, conocemos cГіmo mirar el aspecto bueno sobre la vida. Somos optimistas por esencia, siempre encontramos el vaso vГ­В­a lleno.

5. Estamos dedicadas a la vida en bicicleta, somos solidarias.

Con el fin de la generalidad ir al trabajo en moto nunca es solo una modo de regresar a la oficina, resulta una forma de vida. Nunca todo el tiempo serГ­В­a sencillo moverse en moto, realiza frГ­o, bochorno, rumbo, aunque la empleamos. AsГ­ que, cuando las cosas se colocan difГ­ciles estamos continuamente dispuestas an auxiliar a otros y habitualmente poseemos una gran sensibilidad sobre mundo que nos rodea. Miramos hacia externamente y no ha transpirado ayudamos al sobre al lado, nos ayudamos. No te metas con una enamorado de estas motos, pГ­dele asistencia, te la darГЎ.

6. Estamos atentas.

Las vidas dependen todo el tiempo sobre lo que nos rodea, viajamos más seguras sabiendo lo que ocurre a nuestro aspecto. Se nos cruzan perros, vacas, cabras, hay que esquivar zanjas desplazándolo hacia el pelo agujeros. Si alguna oportunidad conducimos un carro, puedes permanecer fiable de que sí vemos a ese idiota despistado que va directo hacia nosotras. Nunca olvidamos an examinar a los dos lados, hacer las paradas en los stop y no ha transpirado los ceda al camino. Somos respetuosas con otros conductores. La vida va a depender sobre ello. Ya van 6 razones para enamorarte sobre la motociclista, ¿aún necesitas más? Pues sigue leyendo…

7. Nos adaptamos an al completo.

ВїHay que suspender los planes? no pasa ninguna cosa, aprovechamos de ir a dar una giro con nuestro primer amor, nuestra bicicleta. Al viajar nos familiarizamos con cualquier lo que puede brotar en el itinerario, desarrollamos la destreza sobre seguir la normal al destino, pinchazos, baterГ­as que mueren. Nunca son un contratiempo, es pieza del trayecto, sobre la aventura. Conocemos hacer que las cosas vuelvan an actuar, no ocurre nada. Cada averГ­a serГ­В­a un nuevo desafГ­o que nos permite interactuar con lo que nos rodea, con nosotras nunca Tenemos De ningГєn modo inconvenientes.

8. Nunca somos pesadas, ni pegajosas.

ВїWatsup cada dos minutos?, seguramente no (estamos demasiado ocupadas sobre la motocicleta desplazГЎndolo hacia el pelo posteriormente funcionando para que podamos pagar la prГіxima salida). Acontecer una motociclista te da un nivel sobre independencia que te facilita tener vida misma, incluso dentro de la contacto. DesplazГЎndolo hacia el pelo eso nos fascina a todo el mundo, tener el espacio. Nunca te vamos a dar la bote ni a obligarte an acercarse con nosotras. SГіlo se lo pedimos a nuestra bicicleta, tГє, disfruta de nosotras.

9 . Damos masajes preferiblemente (sobretodo los varones).

Normalmente las manos sobre una motociclista no son demasiado delicadas o suaves. Entre los largos viajes agarradas al manillar, utilizar las herramientas, arreglar pinchazos y cambiar aceite, Asimismo sobre adecentar y engrasar la cadena, lo que poseemos son manos fuertes, perfectas Con El Fin De esos masajes en la espalda, Asimismo las podemos dar con la piernas, ВЎlas tenemos demasiado mГЎs firmes y duras! AdemГЎs, despuГ©s sobre horas en la calzada, sabemos exactamente dГіnde estГЎ ese nudo de tu hombro. ВЎDe nada!

11. ВїGestos romГЎnticos?

Sí, la fémina que cocina extremadamente bien te está volviendo alocado, No obstante y no ha transpirado En Caso De Que ella Se Muestra en su motocicleta y no ha transpirado te invita a dar una reverso, abundante conveniente ¿no?. Cristalino que un varón que te trae unas rosas es adorable, sin embargo si llama a nuestra paso con el casco en la mano así­ como una flor silvestre que recogió en el camino, transportándola en la boca desde hace un buen rato… gana el set y bbwcupid no ha transpirado el partido.

Si te sabes otros 12 motivos (o separado uno) por los que enamorarte sobre un/una motociclista, déjalos escritos…¡nos encantará leerlos! Y En Caso De Que lo que te gustaría este San Valentín en realizar un obsequio a tu apego acá te dejo 6 ideas.

Recuerda las post se nutren sobre tus comentarios…¡no te cortes

और पढ़ें