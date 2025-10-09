Unauthorized film shooting in Derabassi : डेराबस्सी में बिना परमिशन फिल्म शूटिंग पर बवाल, लोगों के विरोध के बाद बदली लोकेशन

  • कॉलेज रोड पर ट्रैफिक रोकने से लगी लंबी कतारें, डायरेक्टर ने जताया खेद

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। डेराबस्सी के कॉलेज रोड पर मंगलवार दोपहर एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग उस समय विवादों में घिर गई जब बिना परमिशन के ट्रैफिक रोकने पर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने पर फिल्म यूनिट को शूटिंग स्थल बदलना पड़ा।

क्या है मामला

मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे डेराबस्सी पुलिस स्टेशन के नजदीक टेकू कॉलोनी मोड़ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए “पुलिस वर्सेस पुलिस” नामक पंजाबी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। लगभग तीन दर्जन सदस्यों की टीम कैमरे, उपकरणों और गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची थी।

एक सीन में गली से भागता व्यक्ति छलांग लगाकर कॉलेज रोड पर आता है और उसके पीछे फिल्म का हीरो दौड़ता है। इस सीन की शूटिंग के लिए टीम ने रोड के दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया।

लेकिन समस्या यह थी कि शूटिंग और ट्रैफिक रोकने के लिए टीम के पास कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। न ही किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई थी। टीम के कुछ सादे कपड़ों में बाउंसर करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक रोकते रहे, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

लोगों ने जताया कड़ा विरोध

लंबे समय तक सड़क जाम रहने से राहगीर परेशान हो गए। जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो टीम के कुछ सदस्य उनसे उलझ पड़े। स्थिति बिगड़ती देख यूनिट को शूटिंग रोकनी पड़ी और पूरी टीम अपना सामान समेटकर मौके से हट गई।

डायरेक्टर का बयान

फिल्म के डायरेक्टर अमनदीप सिंह ढींढ़सा ने बताया कि “हम पिछले दो हफ्तों से जवाहरपुर गांव में शूटिंग कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास बाकायदा परमिशन है। कॉलेज रोड पर सिर्फ एक छोटे दृश्य के लिए शूटिंग रखी थी, लेकिन ट्रैफिक रोकने की अनुमति नहीं थी। लोगों को हुई परेशानी के लिए हम खेद जताते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के विरोध के बाद उन्होंने यह सीन टेकू कॉलोनी की दूसरी गली में शिफ्ट कर दिया।

