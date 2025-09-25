UKSSSC Paper Leak: मुख्य आरोपी खालिद मलिक गिरफ्तार, सीएम धामी ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन

UKSSSC Paper Leak Update,(आज समाज), देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने यूकेएसएसएससी (UKSSSC) पेपर लीक (Paper Leak) मामले में मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (strict action) की जाएगी।

प्रदेश के युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं पड़ने देंगे : धामी

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि किसी सूरत में प्रदेश के युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने कहा, मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। सीएम धामी ने बताया कि नकल माफिया से जुड़े 100 से ज्यादा लोग पहले ही जेल में बंद हैं। उन्होंने कई स्तर पर जांच चल रही है और छात्रों के हित में ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा।

कई पहलुओं की जांच जारी : एसएसपी अजय सिंह

पुलिस ने खालिद मलिक को 24 सितंबर यानी बीते कल गिरफ्तार किया था। उस पर यूकेएसएसएससी परीक्षा के कुछ हिस्से लीक करने का आरोप है। पुलिस ने पहले उसकी बहन को भी हिरासत में लिया था। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह (SSP Ajay Singh) ने बताया कि जांचकर्ता कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने की संभावना है।

खालिद मलिक ने परीक्षा के 12 सवाल लीक किए

उन्होंने बताया कि अभी पूछताछ जारी है और शुरुआती सबूतों से पता चलता है कि खालिद मलिक (Khalid Malik) ने परीक्षा के 12 सवाल लीक किए थे। एसएसपी अजय ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल था, पर हम साजिश और व्यक्तिगत भूमिका दोनों पहलुओं की जांच कर रहे हैं। खालिद मलिक की बहन को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

21 सितंबर को हुई थी यूकेएसएसएससी परीक्षा

यूकेएसएसएससी परीक्षा 21 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुई थी। इसके तुरंत बाद, परीक्षा के तीन पेज जब आनलाइन लीक हो गए तो पेपर लीक के आरोप लगने लगे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उम्मीदवार अभी भी यह आशंका जता रहे हैं कि यह लीक किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

