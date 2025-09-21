Ukraine–Russia War : डोनाल्ड ट्रंप से जल्द मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति

दोनों देशों के नेताओं के बीच अगले सप्ताह मुलाकात होने की उम्मीद

Ukraine–Russia War (आज समाज), कीव : यूक्रेन पर रूस के द्वारा फिर से किए जा रहे जोरदार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि वे जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर युद्ध समाप्त कराने पर बात करेंगे। ज्ञात रहे कि रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रात के अंधेरे में रूस की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों और ड्रोन की गूंज अब यूक्रेन के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हाल ही में हुए सबसे बड़े हमले में रूस ने 40 मिसाइलें और लगभग 580 ड्रोन दागे। इस हमले ने तीन लोगों की जान ले ली और दर्जनों को घायल कर दिया।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर यह बात कही

यूक्रेन के लिए यह सिर्फ एक और हमला नहीं, बल्कि यह याद दिलाने वाला संदेश था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और रूस का इरादा पीछे हटने का नहीं। जेलेंस्की इस युद्ध को केवल यूक्रेन की लड़ाई नहीं मानते। उनके लिए यह पूरा यूरोप है जो दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लिखा कि अब हम अमेरिका से और सख्त प्रतिबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। यूरोप अपनी भूमिका निभा रहा है। इस संदेश के पीछे उनकी मंशा साफ थी कि अमेरिका से न सिर्फ आर्थिक बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी हासिल करना।

यूएनजीए की मीटिंग के दौरान होगी मुलाकात

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का माहौल हमेशा से ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक हलचल का केंद्र रहा है। अगले हफ्ते जब दुनियाभर के नेता यहां जुटेंगे, तो सबकी नजरें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी होंगी। इस बैठक को सिर्फ दो नेताओं की औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच गहराते टकराव के भविष्य का संकेत माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही दे चुके ये संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं। मगर, उनकी एक शर्त है नाटो के सहयोगी देश मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद करें। यह शर्त जितनी तार्किक दिखती है, उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि कई यूरोपीय देश अब भी रूस के ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर हैं। ट्रंप एक ओर युद्धविराम की कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे यूरोपीय सहयोगियों पर जिÞम्मेदारी डाल रहे हैं।जेलेंस्की की चुनौती यहीं बढ़ जाती है। वह जानते हैं कि अगर युद्धविराम होता भी है, तो भविष्य में रूस को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होगी। इसलिए न्यूयॉर्क की बैठक में उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही होगा अमेरिका से दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी।