Vladimir Putin Press Conference: नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े यूक्रेन: पुतिन

कहा- रूस शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने को तैयार

Vladimir Putin Press Conference, (आज समाज), नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर यूके्रन शांति चाहता है तो उसे नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ना होगा। उसके बाद ही शांति स्थापित हो सकेगी। पुतिन ने कहा कि रूस शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने को तैयार है। पुतिन शुक्रवार दोपहर सालाना आॅनलाइन प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। यह पुतिन का 22वां सालाना संवाद है। इस दौरान वह आम लोगों और मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही साल 2025 में सरकार के कामकाज और देश से जुड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं।वहीं, यूरोपीय संघ के रूस की संपत्ति जब्त करने के सवाल पर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय संघ चोरी नहीं, डकैती कर रहा है।

चोरी तो छिपकर होती है, ये सब खुलेआम हो रहा है, लेकिन रूस अपनी संपत्ति वापस लेकर रहेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय संघ की वह योजना, जिसे फिलहाल रोक दिया गया है और जिसमें रूस की जमी हुई संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन की रक्षा के लिए करने की बात थी, ‘सीधी लूट’ है। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर एव ने इस योजना को दोबारा आगे बढ़ाया तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे।

डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों से यूके्रन को हटानी होगी सेना

पुतिन ने शांति के सवाल पर कहा इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से खत्म करने के लिए मैं तैयार और इच्छुक हूं। लेकिन कोई भी शांति समझौता उन्हीं शर्तों पर होगा, जिनका मैंने जून 2024 में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने भाषण में जिक्र किया था। उस समय मैंने साफ कहा था कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों से अपनी पूरी सेना हटानी होगी और नाटो में शामिल होने की योजना छोड़नी होगी।