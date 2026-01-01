Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन हमला, 24 की मौत

By
Rajesh
-
0
71
Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन हमला, 24 की मौत
Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन हमला, 24 की मौत

रूसी अधिकारियों ने हमले की निंदा की
Russia Ukraine War, (आज समाज), नई दिल्ली: यूक्रेन और रूस के बीच हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि नए साल पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए हैं। हमला खेरसन क्षेत्र के रूसी-कब्जे वाले एक गांव में हुआ। तीन ड्रोन एक कैफे और होटल पर गिरे, जिनमें से एक होटल में आग लग गई यूक्रेन ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

रूसी अधिकारियों ने इस हमले की निंदा की। रूस की संसद की ऊपरी सदन की अध्यक्ष वालेंटिना मातविएनको ने कहा कि यह हमला रूस की रणनीति को मजबूत करता है और रूस अपने युद्ध के उद्देश्यों को जल्द पूरा करेगा। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक आधिकारिक आवास पर लंबी दूरी का ड्रोन हमला किया, जिसे यूक्रेन ने झूठा बताया।

जंग रोकने के लिए कोशिशें जारी

इस बीच यूरोपीय और अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदमिर जेलेंस्की ने कहा कि शांति समझौता लगभग 90% तैयार है, लेकिन शेष 10% में मुख्य मुद्दे जैसे कि विवादित इलाके अभी तय होना बाकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत की। इसमें सुरक्षा गारंटी को मजबूत करना और युद्ध रोकने के उपाय शामिल थे। यूक्रेनी वातार्कार रुस्टेम उमेरोव ने बताया कि यूरोपीय और यूक्रेनी अधिकारी शनिवार को फिर बैठक करेंगे, जबकि जेलेंस्की अगले सप्ताह यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करेंगे।

रूस ने भी यूक्रेनी इलाकों को निशाना बनाया

दूसरी तरफ रूस ने ओडेसा क्षेत्र में कई ड्रोन हमले किए। इन हमलों में नागरिक इमारतों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। एक दो मंजिला आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा और एक हाई-राइज की 17वीं मंजिल पर ड्रोन गिरा, लेकिन फटा नहीं। कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेनी वायु सेना ने बताया कि रात में 205 ड्रोन में से 176 को मार गिराया या दबा दिया गया। कुल 24 स्ट्राइक ड्रोन 15 अलग-अलग जगहों पर दर्ज किए गए और हमले की कार्रवाई अभी भी जारी है।