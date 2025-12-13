Punjab Breaking News : पंजाब में निवेश के लिए यूके ने दिखाई दिलचस्पी

Harpreet Singh
Punjab Breaking News : पंजाब में निवेश के लिए यूके ने दिखाई दिलचस्पी

पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान से मिला यूके से आया प्रतिनिधिमंडल

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यूके की कंपनियों का स्वागत करते हुए पंजाब को निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में बसे प्रवासी पंजाबी समुदाय ने अपनी क्षमता व प्रतिभा से विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने निवेश के प्रमुख क्षेत्रों—कृषि मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, आई.टी. सहित अन्य सेक्टरों—की पहचान भी करवाई। चंडीगढ़ में यूके हाई कमीशन की डिप्टी हाई कमिश्नर एल्बा समैरिग्लियो के नेतृत्व में आए उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

पंजाब के युवा यूके में पढ़ाई के इच्छुक

भगवंत सिंह मान ने मोहाली को विश्व स्तर पर बेहतर ढंग से संगठित शहरों में से एक बताया और कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में उभरने के लिए पंजाब में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के विद्यार्थी सुरक्षित और कानूनी तरीकों से यूके में अवसर तलाशने के इच्छुक हैं और इस दिशा में राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने गैंगस्टरों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि ऐसे मामले सीमाओं से परे होते हैं और पंजाब सरकार न्यायिक प्रक्रियाओं तथा आवश्यक कानूनी सहायता में यूके के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

पंजाब में निवेश की अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि पंजाब का मजबूत निवेश इकोसिस्टम वाजिब बिजली दरें, विकसित सुविधाएं और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। राज्य कारोबार सरलता से करने में पहले स्थान पर है तथा सिंगल विंडो सिस्टम पारदर्शी रूप से सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का दिया न्योता

मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को मार्च माह में मोहाली में आयोजित होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन (पीपीआईएस ) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पंजाब को अवसरों की भूमि बताते हुए कहा कि विश्व-प्रसिद्ध कंपनियां यहां अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं, जो राज्य की मजबूत कानून-व्यवस्था का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि नजदीकी भविष्य में मोहाली दुनिया की अगली सिलिकॉन वैली के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहां निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।