UGC Regulation 2026: UP से दिल्ली तक UGC कानून पर हंगामा! आखिर क्यों खौल उठा सवर्ण समाज?

UGC Regulation 2026: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने “उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले रेगुलेशन, 2026” नाम से एक नया रेगुलेशन लागू किया है, जिसका मकसद उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है। यह रेगुलेशन 15 जनवरी, 2026 से भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो गया है।

हालांकि इस कदम को सामाजिक न्याय और शैक्षणिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, लेकिन इसने कई उच्च जाति समूहों, खासकर उत्तर प्रदेश में, कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह रेगुलेशन अब राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे सार्वजनिक बहस तेज हो गई है।

यह विरोध तब और तेज हो गया जब डासना पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने खुले तौर पर इस रेगुलेशन का विरोध किया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया।

गाजियाबाद में विरोध और हिरासत

यति नरसिंहानंद गिरि ने UGC रेगुलेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की योजना बनाई। हालांकि, उन्हें गाजियाबाद में रोक दिया गया और पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया।

हिरासत के दौरान, उन्होंने इस रेगुलेशन की कड़ी आलोचना की और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर उच्च जाति समुदाय से संबंधित चिंताओं को उठाने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। उनकी हिरासत के बाद, यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बड़े पैमाने पर ट्रेंड करने लगा।

नया UGC कानून क्या है?

UGC के इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन, 2026 का मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना है। इस रेगुलेशन की एक मुख्य विशेषता जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा का विस्तार करना है।

पहले, ऐसे रेगुलेशन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) पर केंद्रित थे। नए कानून के तहत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।

रेगुलेशन के मुख्य प्रावधान:

OBC छात्र, फैकल्टी सदस्य और कर्मचारी अब जाति-आधारित भेदभाव या उत्पीड़न से संबंधित औपचारिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हर उच्च शिक्षण संस्थान को SC, ST और OBC समुदायों के लिए समान अवसर सेल स्थापित करना होगा। एक विश्वविद्यालय-स्तरीय समानता समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल हों:

SC, ST, OBC समुदाय

महिलाएं

दिव्यांग व्यक्ति

समिति को हर छह महीने में UGC को एक रिपोर्ट जमा करनी होगी। ऊंची जाति के समूह विरोध क्यों कर रहे हैं?

विरोध करने वाले समूहों का तर्क है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिससे ऊंची जाति के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ झूठी शिकायतें हो सकती हैं। कई संगठनों का दावा है कि यह कानून शैक्षणिक संस्थानों में डर का माहौल बना सकता है।

जयपुर में, करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों जैसे समूहों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संयुक्त रूप से “सवर्ण समाज समन्वय समिति (S-4)” नामक एक समन्वय निकाय बनाया है।

उत्तर प्रदेश में, यह मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है, जिसमें ऊंची जाति के समुदायों के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और कार्यकर्ता इस नियम के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप द्वारा साझा किए गए एक वीडियो, जिसमें ऊंची जाति के समूहों के बीच एकता का आह्वान किया गया था, ने इस बहस को और तेज़ कर दिया।

ऊंची जाति के प्रभुत्व का सवाल

इस नियम के समर्थकों का तर्क है कि उच्च शिक्षा में ऊंची जाति का प्रभुत्व अभी भी गहराई से जमा हुआ है। दशकों की आरक्षण नीतियों के बावजूद:

आज़ादी के बाद से SC/ST आरक्षण मौजूद है

विश्वविद्यालयों में दाखिले में OBC आरक्षण 1990 में शुरू हुआ

फैकल्टी भर्ती में OBC आरक्षण 2010 में शुरू हुआ

फिर भी, उच्च शिक्षा में हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व कथित तौर पर 15% से कम है।

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के लागू होने के 36 साल बाद भी, जाति-आधारित भेदभाव की घटनाएं बढ़ रही हैं।

बढ़ती शिकायतें: UGC डेटा

संसदीय समितियों और सुप्रीम कोर्ट को UGC द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार:

पिछले पांच सालों में उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई है।

2019-20 में, 173 शिकायतें दर्ज की गईं।

2023-24 तक, यह संख्या बढ़कर 378 हो गई।

2019-20 और 2023-24 के बीच, UGC को 704 विश्वविद्यालयों और 1,553 कॉलेजों से 1,160 शिकायतें मिलीं।

UGC के नए नियम ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सामाजिक न्याय, शैक्षणिक स्वतंत्रता और जातिगत गतिशीलता पर एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है। जबकि समर्थक इसे हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा के लिए एक लंबे समय से अपेक्षित सुधार के रूप में देखते हैं, विरोधियों को इसके दुरुपयोग और राजनीतिक लक्ष्यीकरण का डर है। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन तेज़ हो रहे हैं, UGC समानता रेगुलेशन 2026 को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है।

