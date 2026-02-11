Udit Narayan पर गंभीर आरोप! पहली पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई FIR, जबरन गर्भाशय निकलवाने का दावा

Udit Narayan: बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर उदित नारायण के खिलाफ एक गंभीर कानूनी मामला दर्ज किया गया है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण ने महिला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है, जिसमें सिंगर, उनके भाइयों संजय कुमार झा और ललित नारायण झा, और उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण पर उनकी सहमति के बिना जबरन हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय निकलवाना) करवाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत के मुताबिक, रंजना नारायण अपने वकील करुणाकांत झा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचीं और मंगलवार, 10 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वह सुपौल जिले की रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम चंद्रकांत झा है।

रंजना ने कहा कि उन्होंने 7 दिसंबर, 1984 को हिंदू रीति-रिवाजों से उदित नारायण से शादी की थी। उन्होंने आगे दावा किया कि शादी के बाद, उदित नारायण अपना सिंगिंग करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। इस दौरान, उन्हें कथित तौर पर पता चला कि उन्होंने दीपा नाम की दूसरी महिला से शादी कर ली है।

1996 में ज़बरदस्ती सर्जरी के आरोप

रंजना ने आरोप लगाया है कि 1996 में, उदित नारायण अपने भाइयों के साथ उसे दिल्ली के एक हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसका यूट्रस निकाल दिया गया। उसने दावा किया कि उस समय दीपा भी मौजूद थी। उसके अनुसार, किसी ने उसे इस प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया या यह नहीं बताया कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, और उसे सर्जरी के बारे में अंधेरे में रखा गया।

रंजना का दावा, घर से निकाल दिया गया

उसने आगे कहा कि जब वह 2006 में मुंबई गई, तो उदित नारायण और उसकी दूसरी पत्नी ने कथित तौर पर उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद, वह नेपाल में अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका दावा है कि उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। तब से, वह अपने मायके में रह रही है।

फ़ैमिली कोर्ट में भी केस पेंडिंग

अपने वकील के ज़रिए, रंजना ने यह भी बताया है कि उसने सुपौल फ़ैमिली कोर्ट में उदित नारायण के ख़िलाफ़ पहले ही केस कर दिया है, और उस मामले की सुनवाई अभी भी पेंडिंग है। अब FIR रजिस्टर हो गई है, और उम्मीद है कि अधिकारी मामले की आगे जांच करेंगे।