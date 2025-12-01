Udit Narayan Controversy: एक किस और दो शादियां, इन विवादों ने हिला दिया था सिंगर का करियर

Udit Narayan Controversy: बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण अपनी सुरीली आवाज़, हमेशा चलने वाले गानों और विनम्र पर्सनैलिटी के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। दशकों से, उन्होंने अनगिनत चार्टबस्टर गाने दिए हैं और अपनी पब्लिक इमेज काफी हद तक साफ-सुथरी बनाए रखी है। हालांकि, अपने सफल करियर के बावजूद, सिंगर को कुछ बड़े विवादों का सामना करना पड़ा है, जिनकी वजह से एक समय वह विवादों में आ गए थे।

पब्लिक में किस करने का विवाद

उदित नारायण उस समय बड़ी मुश्किल में पड़ गए जब उनके एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल हो गया। लाइव इवेंट के दौरान, एक महिला फैन स्टेज पर सिंगर के पास फोटो खिंचवाने के लिए आई और कहा जाता है कि उसने उनके गाल पर किस कर लिया। इसके बाद जो हुआ उससे कई लोग हैरान रह गए — उदित नारायण ने कथित तौर पर सबके सामने उस महिला के होंठों पर किस किया।

यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गई, जिससे भारी विरोध हुआ। फैंस और क्रिटिक्स, दोनों ने निराशा जताई, खासकर इसलिए क्योंकि उदित नारायण अपनी पोलाइट और इज्ज़तदार इमेज के लिए जाने जाते थे।

सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रोलिंग

जैसे ही क्लिप वायरल हुई, सिंगर को ऑनलाइन बहुत ट्रोल किया गया। कई लोगों ने उनके बर्ताव पर सवाल उठाए, इसे गलत और इतनी इज्ज़तदार लेगेसी वाले किसी इंसान के लिए अजीब कहा। इस कॉन्ट्रोवर्सी ने कई दिनों तक उनके म्यूज़िकल अचीवमेंट्स पर पर्दा डाल दिया और यह पूरे देश में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गया।

शादी के विवादों ने मुश्किलें बढ़ाईं

किसिंग इंसिडेंट के अलावा, उदित नारायण अपनी पर्सनल लाइफ, खासकर अपनी शादियों से जुड़े कॉन्ट्रोवर्सीज़ की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। सिंगर ने दो बार शादी की है, और उनकी ज़िंदगी का यह पहलू एक बार पब्लिक में झगड़े का कारण बना था।

पहली शादी और आरोप

खबर है कि उदित नारायण ने 1985 में बिहार की रहने वाली रंजना से शादी की थी, उस समय वह इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस शादी को प्राइवेट रखा था। बाद में, जब वह अपना सिंगिंग करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए, तो उन्होंने नेपाली सिंगर दीपा गहतरा से शादी कर ली।

कहा जाता है कि शुरू में किसी भी पार्टी को दूसरी शादी के बारे में पता नहीं था, जो बाद में एक सीरियस मामला बन गया।

पत्नी के पब्लिक आरोप

2006 में, जब उदित नारायण एक शो के लिए पटना आए, तो उनकी पहली पत्नी रंजना ने कथित तौर पर उनसे सबके सामने बहस की, जिससे बड़ा हंगामा हो गया। उन्होंने सिंगर पर अपनी शादी छिपाने का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर तस्वीरें और डॉक्यूमेंट भी पेश किए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उदित ने जानबूझकर अपनी पहली शादी छिपाई थी।

उदित नारायण की सफाई

उस समय आरोपों का जवाब देते हुए, उदित नारायण ने इन दावों से इनकार किया और कहा कि यह विवाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि, यह मामला विवादित रहा और इसने मीडिया का बहुत ध्यान खींचा।

विवादों से बड़ा करियर

इन मुश्किलों के बावजूद, उदित नारायण ने अपना म्यूज़िकल सफ़र जारी रखा और एक बड़ा फ़ैन बेस बनाए रखा। हालांकि विवादों ने कुछ समय के लिए उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारतीय म्यूज़िक में उनका योगदान अब भी बिना किसी शक के है।