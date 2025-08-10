Udaipur Files: उदयपुर फाइल्स’ रिलीज के बाद मचा बवाल, निर्माता को बम से उड़ाने की धमकी

Udaipur Files: (आज समाज) नई दिल्ली: विवादों में घिरी विजय राज स्टारर फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ 8 अगस्त को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होते ही सुर्खियों में आ गई है। कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित इस फिल्म को पहले बैन करने की मांग उठी थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे दर्शकों के सामने लाया गया। ट्रेलर रिलीज से ही जिस विवाद की शुरुआत हुई थी, अब वह और गहराता जा रहा है।

निर्माता को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी

फिल्म के निर्माता अमित जानी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि रिलीज के बाद से उन्हें लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया—

“+971566707310 नंबर से बम से उड़ाने, गोली मारने और गाली-गलौच की धमकियां दी जा रही हैं। कॉल करने वाला खुद को बिहार का रहने वाला और नाम तबरेज बताता है। इस व्यक्ति पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए।” अमित जानी का दावा है कि यह कॉल उन्हें बार-बार आ रही हैं और उनकी जान को गंभीर खतरा है।

पहले भी मिली थी सुरक्षा

पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने निर्माता को ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें पुलिस से संपर्क कर सुरक्षा मांगने की अनुमति दी थी। Y श्रेणी में 8 से 11 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी 24 घंटे सुरक्षा देते हैं, जिनमें कमांडो भी शामिल होते हैं।

फिल्म का विवादित विषय

‘उदयपुर फाइल्स’ 2022 में राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या पर आधारित है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दायर हुईं, लेकिन केंद्र सरकार ने 6 अगस्त को हरी झंडी दे दी। इसके बाद फिल्म को 8 अगस्त को देशभर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।

पहले शो में बेटों ने देखा पिता की कहानी

फिल्म के पहले शो में कन्हैया लाल के बेटों ने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर फिल्म देखी। इस भावुक पल ने थिएटर में मौजूद हर व्यक्ति को गहराई से छू लिया।

 