AGM से पहले Reliance Industries पर UBS की मेगा रिपोर्ट, शेयरों में आएगा बड़ा धमाका

Reliance Industries, (आज समाज), नई दिल्ली: वैश्विक ब्रोकरेज फर्म UBS ने शेयर बाजार में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) पर एक नई रिपोर्ट जारी की है। फर्म ने एक तेज़ लक्ष्य मूल्य दिया है, जिससे निवेशकों में नई दिलचस्पी पैदा हुई है।

UBS के अनुसार, रिलायंस अगले 12-18 महीनों में मज़बूत प्रदर्शन करने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में राजस्व में आए बदलाव ने बड़े मूल्य लाभ का मार्ग प्रशस्त किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए UBS का लक्ष्य मूल्य

UBS ने प्रति शेयर ₹1,750 का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जबकि वर्तमान मूल्य लगभग ₹1,398 है। इसका मतलब है कि रिलायंस का शेयर मौजूदा स्तरों से 25% तक बढ़ सकता है।

पिछले 6 महीनों में, RIL के शेयरों ने पहले ही 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में, रिटर्न नकारात्मक रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में, शेयर में 32% की बढ़ोतरी हुई है।

क्या जियो का आईपीओ जल्द आने वाला है?

यूबीएस का यह भी मानना ​​है कि समूह की दूरसंचार शाखा, रिलायंस जियो, अगले साल तक अपना बहुप्रतीक्षित आईपीओ लॉन्च कर सकती है। नोट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बी2बी पुनर्गठन और पिछले दो वर्षों में स्टोर विस्तार के प्रभाव से रिलायंस रिटेल की आय में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

एजीएम चर्चा 

रिलायंस इंडस्ट्रीज 29 अगस्त को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने वाली है, जहाँ चेयरमैन मुकेश अंबानी और प्रबंधन टीम आने वाले वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं और रणनीतियों का अनावरण कर सकते हैं।

 