UAE President Visit Pakistan: पाकिस्तान पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

पाक पीएम शहबाज शरीफ और चीफ आॅफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

UAE President Pakistan, (आज समाज), नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीफ आॅफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच कर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का स्वागत किया।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान साल 2025 में दूसरी बार पाकिस्तान आ रहे है। इससे पहले जनवरी 2025 में वे रहीम यार खान में निजी यात्रा के दौरान शहबाज से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली आधिकारिक पाकिस्तान यात्रा है।

व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हो सकते समझौते

विदेश कार्यालय के एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति अल नाहयान प्रधानमंत्री शहबाज के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पहलुओं की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे को और मजबूत करने का अच्छा मौका है। साथ ही व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें: भारत में बच्चों के लिए सोशल-मीडिया बैन हो: मद्रास हाईकोर्ट