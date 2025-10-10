Jalandhar Crime News : 2.5 किलो विस्फोटक सहित दो आतंकी काबू

त्योहारी सीजन में पंजाब को दहलाने की थी साजिश

Jalandhar Crime News (आज समाज), जालंधर : पंजाब में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआई जालंधर ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आने वाले दिनों में पंजाब को दहलाने की साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी मॉड्यूल के दो आतंकियों को करीब 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स आधारित आईईडी और एक रिमोट कंट्रोल सहित गिरफ्तार कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरजिंदर सिंह उर्फ रिंकू निवासी गांव अठवाल (गुरदासपुर) और दीवान सिंह उर्फ निक्कू निवासी निक्को सरां कला (गुरदासपुर) के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनकी काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिस पर वे सवार थे।

आतंकी रिंदा के निर्देश पर कर रहे थे कार्य

यह मॉड्यूल बीकेआई के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर यूके आधारित हैंडलर निशान जोड़ियां और आदेश जमराय द्वारा संचालित किया जा रहा था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों को उनके यूके आधारित संचालकों निशान जोड़ियां और आदेश जमराय से सीधे निर्देश मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद आरडीएक्स आधारित आईईडी का उपयोग नियोजित आतंकी हमले में किया जाना था।

पुलिस को इस तरह मिली कामयाबी

कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए डीजीपी ने बताया कि विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त पुख्ता जानकारी के आधार पर सीआई जालंधर की टीमों ने गुप्त अभियान के तहत जालंधर के गुरु नानकपुरा क्षेत्र से दोनों संदिग्धों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे यह विस्फोटक खेप किसी अन्य स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मामले में आगे के संबंधों की पड़ताल करने और उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है, जिन्हें यह खेप सौंपी जानी थी। है।