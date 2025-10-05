Amritsar Crime News : अमृतसर में हेरोेइन और हथियारों सहित दो तस्कर काबू

काउंटर इंटेलिजेंस टीम को मिली सफलता, आरोपी पाकिस्तान से मंगवा रहे थे नशे और हथियारों की खेप

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को हेरोइन की खेप और हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही सीआई टीम ने सीमा पार से चल रहे नशा व हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

आपको बता दें कि यह कार्रवाई सीआई टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े दो आरोपियों गुरजंत सिंह और गुरवेल सिंह, दोनों निवासी तरनतारन से पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन, 5 अत्याधुनिक पिस्टलें और कई मैगजीन बरामद की हैं।

पंजाब में गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों को करते थे सप्लाई

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित एक स्मगलर के इशारों पर काम कर रहे थे। यह दोनों भारत-पाक सीमा पार से हेरोइन और हथियारों की खेप मंगवाकर पंजाब में गैंगस्टरों और अपराधियों तक पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। पुलिस के अनुसार, बरामद हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में गैर-कानूनी और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था।

इस संबंध में थाना एसएसओसी, अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों के आगे व पीछे के संबंधों की जांच कर रही है, ताकि पूरे गिरोह को बेनकाब किया जा सके। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से हथियारों और हेरोइन की खेप भेजी गई है। इसके तहत काउंटर इंटेलीजेंट की टीम ने ट्रैप लगाया और नाकाबंदी के दौरान इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से ही हेरोइन और हथियार बरामद किए गए।

पंजाब पुलिस का अभियान युद्ध नशे विरुद्ध जारी

पंजाब को नशा व नशा तस्करों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रदेश पुलिस का अभियान युद्ध नशों विरुद्ध लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस छापेमारी करके न केवल नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है बल्कि उनकी सप्लाइन तोड़ते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद कर रही है। इसी अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने 217वें दिन एक्शन लेते हुए 388 स्थानों पर छापेमारी की।

इसके बाद पूरे राज्य में 63 एफआईआर दर्ज कर 82 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार 217 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 31,835 हो गई है। इन छापों के नतीजे स्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.6 किलो हेरोइन, 2078 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 29,450 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

