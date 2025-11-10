Palwal Road Accident Death: पलवल में दो बहनों को कार ने मारी टक्कर, मौत

कंपनी में जा रही थी सैलरी लेने

Palwal Road Accident Death, (आज समाज), पलवल: हरियाणा के पलवल में दो बहनों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बहनों की मौत हो गई। हादसा पलवल के नेशनल हाईवे-19 पर पृथला गांव के पास हुआ। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

एक बहन एक निजी कंपनी में काम करती थी। रविवार को अपनी बहन सहित सैलरी लेने के लिए कंपनी में जा रही थी। गदपुरी थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नेशनल हाईवे-19 कर रही थी पार

पलवल निवासी दशरथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि। उनकी तीन बेटियां और दो बेटे हैं। वह अपने परिवार के साथ पलवल की राजीव कॉलोनी में रहता हैं। दशरथ ने बताया कि उनकी 41 वर्षीय बड़ी बेटी अहिल्या पृथला गांव के पास स्थित एक निजी कंपनी में काम करती थी।

रविवार को अहिल्या अपनी 21 वर्षीय छोटी बहन ललिता के साथ कंपनी से अपना वेतन लेने जा रही थी। दोनों बहनें पलवल से आॅटो में सवार होकर पृथला के पास पहुंचीं। आॅटो से उतरने के बाद वे कंपनी जाने के लिए नेशनल हाईवे-19 पार कर रही थीं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

चालक गाड़ी लेकर फरार

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कार चालक दुर्घटना के बाद अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। राहगीरों ने गंभीर हालत में दोनों बहनों को वाहनों का इंतजाम कर पलवल के जिला नागरिक अस्पताल भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें: हरियाणा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले भेजे जाएंगे जेल, सड़क दुर्घटनाएं रोकने वालों पुलिस कर्मी होंगे सम्मानित