Rohtak News: रोहतक में 2 स्कूल बस आपस में टकराई, कई बच्चों को लगी चोट

लाखनमाजरा बाईपास के पास हुआ हादसा

Rohtak News (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में आज सुबह दो स्कूल बसें आपस में टकरा गई। हादसे में दोनों स्कूल बसों के ड्राइवर सहित 6 से 7 बच्चों के घायल होने का समाचार भी है। घायलों को तुरंत पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसा लाखनमाजरा बाईपास के पास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू की है। लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने बिना देखे बस रोड पर चढ़ा दी, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि, पुलिस कारणों का पता लगा रही है।

दोनों बसों के ड्राइवर एक-दूसरे को देख नहीं पाए

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 8 बजे प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को लेकर शाहपुर स्कूल की तरफ जा रही थी। जब बस लाखनमाजरा बाईपास पर पहुंची तो वहां कट से जेड ग्लोबल स्कूल भगवतीपुर की बस निकली। सीएचसी के पास अचानक कट से बस निकलने के कारण दोनों बसों के ड्राइवर एक-दूसरे को देख नहीं पाए और बसों की टक्कर हो गई, जिसमें एक बस पलट गई और दूसरी बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई।

बसों के ड्राइवरों को भी लगी चोट

हादसे में 6-7 बच्चों को चोट आई है। हालांकि, किसी की जान नहीं गई और सभी सुरक्षित हैं। दोनों स्कूल बसों के ड्राइवर भी हादसे में घायल हुए हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि, लोग हादसा होने के पीछे इन्हीं की गलती मान रहे हैं, इन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लाखनमाजरा थाने के एसएचओ समरजीत सिंह ने बताया कि ड्राइवरों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पुलिस मामले में जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें: शिक्षा सदन पर धरने की तैयारी में नवीन जयहिंद