Aaj Samaaj (आज समाज) Panpiat News : ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस के नेतृत्व में पानीपत पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सीआईए थ्री पुलिस टीम ने रिसालू गांव में घर से मोबाइल, नगदी व ज्वेलरी चोरी करने के दो आरोपियों को सोमवार देर शाम को जिमखाना क्लब के पास से काबू किया। आरोपियों की पहचान रिसालू गांव निवासी मंगल व संजय कॉलोनी निवासी महेश के रूप में हुई है।

मौके पर दबिश देकर दोनों युवकों को काबू किया

सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि उनकी टीम को सोमवार देर शाम को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि संदिग्ध किस्म के दो युवक जिमखाना क्लब के पास किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश देकर दोनों युवकों को काबू किया। पूछताछ में युवकों ने अपनी पहचान मंगल पुत्र सुरेश निवासी रिसालू व महेश पुत्र राम किशन निवासी संजय कॉलोनी के रूप में बताई। गहनता से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने मिलकर बीती 30 अक्तूबर की रात गांव रिसालू में एक घर से दो मोबाइल फोन, 8 हजार रुपए व ज्वेलरी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा।

दोनों ने चोरी की 8 हजार की नगदी नशा करने में खर्च कर दी

चोरी की उक्त वारदात बारे थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में रिसालू गांव निवासी रविंद्र पुत्र सतपाल की शिकायत पर अभियोग दर्ज है। प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया वह दोनों नशा करने के आदी है। नशे की लत पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन दोनों ने मिलकर चोरी की उक्त वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया उन दोनों ने चोरी की 8 हजार की नगदी नशा करने में खर्च कर दी।

विभिन्न थाना में 14 मामले दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के दो मोबाइल फोन बरामद कर मंगलवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। आरोपी मंगल का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड होना पाया गया है। आरोपी के खिलाफ चोरी की वारदातों के पानीपत के विभिन्न थाना में 14 मामले दर्ज है। आरोपी मंगल अप्रैल 2024 में जेल से बेल पर बाहर आया था।

