Two More Shooters Arrested : यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले दो और शूटर गिरफ्तार

Sandeep Singh
गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग के आरोपी।
  • हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं दोनों शूटर
  • दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को पकड़ा

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले दो और शूटर को दिल्ली स्पेशल पुलिस ने काबू किया है। दोनों ही शूटर दिल्ली के शाहबाद इलाके में छिपे हुए थे। शूटरों की पहचान फरीदाबाद के रहने वाले गौरव और आदित्य के रूप में हुई है। आरोप है कि दोनों शूटरों ने एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।

सुबह करीब 5.30 बजे जब यह घटना हुई, तब एल्विश घर पर नहीं थे

पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों शूटर गौरव और आदित्य कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के लिए काम करते थे और उससे अमेरिका में रहते हुए सिग्नल एप के माध्यम से संपर्क में थे। इस फायरिंग कांड की जिम्मेदारी भी भाऊ गैंग ने ली थी। बता दें कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर तीन बाइक सवार हमलावरों ने दो दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। सुबह करीब 5.30 बजे जब यह घटना हुई, तब एल्विश घर पर नहीं थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

हालांकि इस फायरिंग में घर का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था।दोनों आरोपी नीरज फरीदपुरिया से संपर्क में थे। नीरज भी फरीदाबाद का रहने वाला है। फिलहाल वह अमेरिका में रह रहा है। गौरव और आदित्य को एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के लिए 50-50 हजार रुपए मिले थे। एल्विश के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही पकड़ चुकी है। फरीदाबाद के ईशांत को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं रेपिडो बाइक ड्राइवर जतिन निवासी पर्वतीय कॉलोनी, जिला फरीदाबाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

