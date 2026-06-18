Panipat News : थर्मल की एक्सईएन के 12 वर्षीय बेटे का अपहरण करने की वारदात में शामिल और दो आरोपी गिरफ्तार

Panipat News(आज समाज नेटवर्क)मतलौडा। 15 जून थर्मल कॉलोनी से एक्सईएन के 12 वर्षीय बेटे का अपहरण करने की वारदात में शामिल और दो आरोपियों को सीआईए टू पुलिस टीम ने सोमवार देर शाम को समालखा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान थर्मल कॉलोनी निवासी देवेंद्र उर्फ प्रिंस व शाहपुर निवासी विशाल के रूप में हुई है।पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि पुलिस ने बीते शनिवार सुबह रोहतक के किलोई गांव के पास अपहरणकर्ताओं को घेरकर अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था और पुलिस मुठभेड़ में एक महिला सहित तीन आरोपियों पानीपत थर्मल कॉलोनी निवासी विशाल, सुंदर नगर कॉलोनी निवासी आदेश व रोहतक के भराण गांव निवासी महिला शारदा को काबू किया था।

आरोपी विशाल व आदेश के पैर में गोली गली थी। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। आरोपियों ने बच्चे का अपहरण कर परिजनों को कॉल कर डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी।पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने बताया कि मामले की जांच सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र की टीम को सौंपी गई थी। सीआईए टू टीम ने मामले की गहराई से जांच करते हुए वारदात में शामिल और दो आरोपियों को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पहले पकड़े जा चुके साथी आरोपी आदेश, विशाल व शारदा के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा।

लग्जरी लाइफ जीने के लिए वारदात को अंजाम दिया

आरोपियों से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ वारदात का । मास्टर माइंड आरोपी आदेश है। सभी आरोपियों ने शार्टकट तरीके से पैसे कमाने व लग्जरी लाइफ जीने के लिए उक्त वारदात को अंजाम दिया। आरोपी देवेंद्र उर्फ प्रिंस थर्मल कॉलोनी में रहता है उसकी अपहृत बच्चे के साथ बातचीत थी। पुलिस मंगलवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास करेगी वारदात में कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं है।आरोपी आदेश, विशाल व शारदा को भी जल्द ही प्रोडक्शन वारंट पर लाकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी।