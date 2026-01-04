Sambhal News: संभल में दो अवैध मस्जिद और एक मदरसा तोड़ा

मदरसे के नाम पर 1500 वर्ग मीटर जमीन पर किया गया था कब्जा

Sambhal News, (आज समाज), संभल: संभल में रविवार को दो अवैध मस्जिद और एक मदरसे को तोड़ा गया। एक मस्जिद को गांव के हाजीपुर के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रातभर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। मस्जिद 1339 वर्ग मीटर (डेढ़ बीघा) भूमि में बनी थी। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची, तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था।

यह देखकर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि दी कि इन्होंने खुद-ब-खुद अवैध निर्माण को तोड़ लिया। प्रशासन ने करीब तीन घंटे में बुलडोजर से मलबा हटाया। इसके बाद प्रशासन की टीम मस्जिद से 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची। ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। तीन बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को तोड़ा गया। इस दौरान डीएम-एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर बनी थी मस्जिद

तीसरा एक्शन मदरसे से करीब 11 किमी दूर असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में हुआ। दो बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को तोड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था, लेकिन मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी।

कॉमर्शियल गतिविधियां की जा रही थीं

डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया, मदरसे के नाम पर 1500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन वहां कॉमर्शियल गतिविधियां की जा रही थीं। दुकानों का किराया वसूला जा रहा था।

तहसीलदार कोर्ट से डेढ़ महीने पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। मगर, मदरसा कमेटी हाईकोर्ट चली गई। कोर्ट ने कमेटी की अपील खारिज कर दी। इसके बाद मदरसा कमेटी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। आज नोटिस अवधि पूरी होने पर अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई की गई।

