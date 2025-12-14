US Brown University Firing : अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, दो की मौत

US Brown University Firing : अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, दो की मौत

काले कपड़ों में आए हमलावर ने अंधाधुंध की फायरिंग, पांच दिन में यह दूसरा हमला

US Brown University Firing (आज समाज), न्यूयॉर्क : अमेरिका में शैक्षिक संस्थानों में हो रही वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहीं। पांच दिन में अमेरिका की दो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की वारदात में जहां तीन लोगों की जान जा चुकी है वहीं कई घायल हुए हैं। अमेरिका जैसे देश में शैक्षिक संस्थानों पर हो रहे इस तरह के हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका में रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में रविवार सुबह एक हमलावर ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी।

इस गोलीबारी में कम से कम दो लोग मारे गए और आठ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि रविवार को ब्राउन यूनिवर्सिटी के इलाके में कई लोगों को गोली मारी गई। इसके बाद आइवी लीग स्कूल ने शूटर अलर्ट जारी किया और छात्रों और स्टाफ से सुरक्षित जगह शरण लेने की अपील की। पुलिस ने तुरंत पीड़ितों की संख्या, उनकी हालत या गोलीबारी की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

काले कपड़ों में आया हमलावर

आईवी लीग परिसर में रविवार को परीक्षाओं के दौरान एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने गोलीबारी की। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गोलीबारी के बाद पुलिसकर्मियों ने पूरे परिसर और आसपास के रिहायशी इलाको को नियंत्रण में लिया। ऐतिहासि ईंटों से बने घरों वाले इस इलाके में घंटों तक शैक्षणिक इमारतों की तलाशी ली गई।

पुलिस के उप प्रमुख टिमोथी ओ’हारा ने बताया कि संदिग्ध एक पुरुष था, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसे आखिरी बार इंजीनियरिंग की इमारत से बाहर जाते हुए देखा गया, जहां यह हमला हुआ था। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि हमलावर ने हैंडगन का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी।

मंगलवार को केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई थी गोलीबारी

अमेरिका में केंटकी राज्य के स्टेट यूनिवर्सिटी में मंगलवार को गोलीबारी की वारदात में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस गोलीबारी की जानकारी मिलते ही फ्रैंकफर्ट पुलिस तुरंत यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने बताया था कि मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।