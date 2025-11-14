Punjab Crime News : सुपारी लेकर हत्या करने पहुंचे दो बदमाश काबू

पकड़े गए दोनों आरोपी जग्गू भगवान पुरिया गिरोह के सदस्य

Punjab Crime News (आज समाज), बटाला : हत्या संबंधी एक बड़े अपराध को होने से बचाते हुए बटाला पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह से संबंधित विदेशी गैंगस्टर अमृत दालम के दो मुख्य सहयोगियों को दो विदेशी .30 कैलिबर पिस्तौलें और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय मसीह (निवासी सतकोहा, बटाला) और मलकित सिंह (निवासी नाहरपुर खदर, बटाला) के रूप में हुई है।

प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपियों को गैंगस्टर अमृत दालम ने टारगेट किलिंग करने का काम सौंपा था। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ इरादा हत्या, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। डीजीपी ने बताया कि मलकित सिंह अगस्त 2025 में कलानौर बस स्टैंड पर विरोधी गिरोह के सदस्यों के साथ हुई फायरिंग वारदात में भी शामिल था और तब से फरार चल रहा था। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संबंधों की पहचान के लिए आगे जांच जारी है।

पुलिस से बचने के आरोपियों ने की फायरिंग

डीआईजी (बार्डर रेंज) संदीप गोयल ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरोपी मलकित सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उसे काबू कर लिया गया। मलकित सिंह को गोली लगी है और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

इस तरह मिली पुलिस को कामयाबी

आॅपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए, एसएसपी बटाला सुहैल कासिम मीर ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने विजय मसीह को गिरफ्तार किया और उसके पास से .30 बोर की विदेशी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए। उन्होंने बताया कि विजय मसीह के खुलासे के आधार पर पुलिस ने उसके साथी मलकित सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो कि एक खतरनाक अपराधी है और गैंगस्टर अमृत दालम व जग्गू भगवानपुरिया नेटवर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है।