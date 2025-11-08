Punjab Crime News : हथियारों सहित दो बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

Harpreet Singh
Punjab Crime News : हथियारों सहित दो बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करते हैं पकड़े गए दोनों आरोपी, विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निर्देश पर देते थे वारदातों को अंजाम

Punjab Crime News (आज समाज), होशियारपुर : एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटी एफ) पंजाब ने होशियारपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में जग्गू भगवानपुरिया गैंग के दो सक्रिय सदस्यों को चार आधुनिक हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सविंदर सिंह उर्फ बोधी और सुखमन उर्फ जशन, दोनों निवासी कलानौर, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में दो ग्लॉक पिस्तौल, एक जिगाना पिस्तौल और एक पीएक्स-30 पिस्तौल शामिल है। पुलिस टीमों ने उनका मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया, जिस पर वे सवार थे।

गोलीबारी की वारदात में वांछित थे आरोपी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के सक्रिय सदस्य थे और अपने विदेशी हैंडलर अमृत दालम के निदेर्शों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति कलानौर के वडाला बांगर गांव में डॉक्टर हरी सिंह पर मेडिकल दुकान में की गई गोलीबारी के मामले में वांछित थे। यह गोलीबारी उन्होंने अपने हैंडलर के आदेश पर की थी। डीजीपी ने कहा कि मामले के आपराधिक नेटवर्क और इसके पिछले-पिछले संबंधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस आॅपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ए जी टी एफ प्रमोद बान ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर डीएसपी ए जी टी एफ जालंधर रेंज जतिंदरजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने होशियारपुर पुलिस के सहयोग से दसूहा के गांव बोधला में गुरुद्वारा श्री गरना साहिब के पास टी-प्वाइंट से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट आॅफ पुलिस (एसएसपी) होशियारपुर संदीप मलिक ने बताया कि दोनों आरोपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और उनके खिलाफ हत्या, अपहरण तथा बाल तस्करी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।