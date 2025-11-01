Punjab Crime News : मुठभेड़ के बाद दो पिस्तौल सहित दो बदमाश गिरफ्तार

मानसा गोलीकांड में मुख्य आरोपी हैं पकड़े गए बदमाश

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/मानसा : मानसा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो बदमाशों को हथियारों सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। उक्त बदमाशों ने गिरफ्तार होने से पहले पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला भी किया। जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने में सफलताा हासिल की। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरसाहिब सिंह निवासी गुरु नानक पुरा, रूपनगर और रमनप्रीत सिंह निवासी पुखराली रामपुर, रूपनगर के रूप में हुई है।

28 अक्टूबर को व्यापारी पर चलाई थी गोली

गौरतलब है कि 28 अक्तूबर 2025 को मानसा में एक कीटनाशक दवाइयों की दुकान पर दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोलीबारी की थी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से .32 बोर और .30 बोर की दो पिस्तौलें, नौ जिंदा कारतूस और छह खाली खोल बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस संगठित अपराध के नेटवर्क को खत्म करने और राज्य में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस बाबत जानकारी देते हुए मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) भागीरथ मीना ने बताया कि घटना के बाद तत्काल विशेष टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने चकेरिया अंडर ब्रिज बरनाला रोड क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी गुरसाहिब सिंह ने खुलासा किया कि उसने भीखी ड्रेन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक और पिस्तौल छिपाई हुई है।

जब पुलिस टीमें बरामदगी के लिए मौके पर पहुंचीं, तो आरोपी ने लोड की हुई पिस्तौल उठाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत सिविल अस्पताल, मानसा भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टी पर हमले के संबंध में थाना भीखी में अलग मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस टीमों ने सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल (यू.पी. 20 ए.सी. 1563) भी जब्त कर ली है, जिसका प्रयोग अपराध को अंजाम देने में किया गया था।