Horrific road accident on Dhanteras : धनतेरस पर भीषण सडक़ हादसे में दो ममेरे भाइयों की मौत

राजस्थान से थार में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे दोनों, अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे दोनों मृतक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर बीती रात्रि कुंड के निकट एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर कूदकर दूसरी लाइन में जाकर एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में थार सवार दो ममेले भाइयों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार राजस्थान के झुंझुनु के गांव सई कलां निवासी 26 वर्षीय सरजीत तथा जुरुरे के गांव शिमला निवासी 19 वर्षीय चेतन राजस्थान से दिल्ली की ओर जा रहे थे। रेवाड़ी-जैसलमेर मार्ग पर काठूवास टोल प्लाटा पार कर कुंड बैरियर के निकट थार का संतुलन बिगड़ गया तथा वह डिवाइडर कूदकर दूसरी लाइन में चली गई तथा सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई।

मृतकों के परिजन अजयपाल ने बताया कि चेतन और सरजीत अपना व्यवसाय करते थे और दिल्ली के लिए निकले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हाइवे पर किसी वाहन ने उनकी थार को पीछे से टक्कर मारी। जिसके कारण यह हादसा हुआ। सरजीत की आठ माह पहले ही शादी हुई थी।परिजनों के अनुसार दोनों युवक आपस में ममेरे भाई थे। दोनों अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। चेतन की शादी नहीं हुई थी, जबकि सरजीत की शादी बीते फरवरी में हुई थी। खोल थाना की कुंड चौकी पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले में जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

