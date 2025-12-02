पुलिस मृतक के शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुटी

Jind News, (आज समाज), जींद : गांव खटकड़ खेत में बने लेयर फार्म के पास बने पानी टैंक (होदी) में खेलते हुए गिर कर डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक बच्चों के शवों को कब्जे में ले नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से मृतक बच्चों के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

दोनों बच्चे खेलते हुए पानी के टैंक मेंं डूब गए

गांव खटकड़ के खेतों में लितानी (हिसार) निवासी अमन ने लेयर फार्म बनाया हुआ है। यहां गांव छपरा बिहार निवासी संत कुमार पासवान पिछले कई सालों से परिवार सहित लेबर के रूप में कार्यरत है। सोमवार रात को संत कुमार के नौ वर्षीय बच्चा सत्यम व छह वर्षीय रितिक लेयर फार्म के पास बने पानी के टैंक के पास खेल रहे थे। दोनों बच्चे खेलते हुए पानी के टैंक मेंं डूब गए। बच्चों के टैंक में डूबने का जैसे ही पता चला तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।

चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया

बच्चों को तुरंत प्रभाव से उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को जानकारी देते हुए उचाना थाना के जांच अधिकारी सुखविंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस दोनों बच्चों के मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम को लेकर कागजी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

