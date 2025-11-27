Amritsar Crime News : अमृतसर में विस्फोटक सहित दो सगे भाई गिरफ्तार

पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे दोनों आरोपी, आतंकी हमला करने की बना रहे थे योजना

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने दो व्यक्तियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और दो मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर सीमा-पार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश और युवराज सिंह के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं और अमृतसर के गांव रणीके के निवासी हैं।

आईईडी और मोबाइल फोन बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनका मोटरसाइकिल भी जब्त किया है, जिसका उपयोग वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये दोनों एक पाकिस्तान-आधारित हैंडलर के संपर्क में थे, जिससे इस साजिश के पीछे सीमा-पार के मजबूत संबंधों का खुलासा होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले के अगले-पिछले संबंधों को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।

आरोपियों से उनके अन्य साथियों बारे की जा रही पूछताछ

अधिक जानकारी देते हुए, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति सीमावर्ती राज्य में शांति और सद्भावना को भंग करने के उद्देश्य से क्षेत्र में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों से गहराई से पूछताछ कर रही हैं, ताकि उनके हैंडलरों की पहचान की जा सके और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

इस आॅपरेशन के बारे में बताते हुए, अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुहैल कासिम मीर ने कहा कि खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, अमृतसर ग्रामीण की स्पेशल सेल की टीम ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से आईईडी बरामद की। उन्होंने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया।

