Rohtak News: रोहतक में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत

प्रैक्टिस करते वक्त छाती पर गिरा पोल

Rohtak News, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के रोहतक में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रैक्टिस करते वक्त खिलाड़ी की छाती के ऊपर पोल गिर गया था, जिस खिलाड़ी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पोल का वजन करीब 750 किलोग्राम बताया गया है। अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर भी खिलाड़ी को मृत घोषित कर देते है।

इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। मृतक खिलाड़ी की पहचान लाखनमाजरा निवासी 16 वर्षीय हार्दिक पुत्र संदीप के रूप में हुई है। हार्दिक 10वीं कक्षा का छात्र था। छोटा भाई 7वीं में पढ़ता है। पिता संदीप एफसीआई में नौकरी करते हैं।

कई पदक जीत चुका था हार्दिक

हार्दिक ने कांगड़ा में 47वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर, हैदराबाद में हुई 49वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में हुई 39 यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसकी अचानक मौत से परिवार में गम का माहौल है।

पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली

रोहतक में हुई घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। लाखनमाजरा थाना एसएचओ समरजीत सिंह ने बताया कि बास्केटबॉल अभ्यास के दौरान पोल गिरने से नाबालिग खिलाड़ी हार्दिक की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली है।

बहादुरगढ़ में भी बास्केटबॉल खिलाड़ी पर गिरा पोल, इलाज के दौरान तोड़ा दम

वहीं, ऐसा ही एक हादसा बहादुरगढ़ में भी हुआ। यहां पर रेलवे रोड पर स्थित शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में रविवार को 15 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन पर जर्जर बास्केटबॉल पोल गिर गया था। उसे रोहतक के पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात उसकी मौत हो गई।

10वीं कक्षा का छात्र था अमन, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप

परिवार का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही का विरोध भी किया, लेकिन उल्टा उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। मंगलवार को गमगीन माहौल में अमन का अंतिम संस्कार किया गया। अमन 10वीं कक्षा का छात्र था और शहर के श्रीरामा भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ता था।

