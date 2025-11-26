Punjab Crime News : दो जिंदा ग्रेनेड और पिस्टल सहित दो गिरफ्तार

पाकिस्तान से मंगवा रहे थे हथियार, ड्रोन के माध्यम से हो रही थी तस्करी

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़/फाजिल्का : स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) फाजिल्का ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर सीमा पार से हथियार तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है तथा उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, दो जिंदा कारतूसों सहित एक 9एमएम ग्लॉक पिस्टल बरामद की है।

यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान फाजिल्का के विक्रम सिंह निवासी गांव चक बलोचां वाला तथा प्रभजोत सिंह उर्फ प्रभ निवासी गांव चक बाजीदा के रूप में हुई है। हैंड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्टल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उनका बिना रजिस्ट्रेशन का काला हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल, जिस पर वे सवार थे, भी जब्त कर लिया है।

इस तरह आरोपियों तक पहुंचे हथियार

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे और पंजाब में सुनियोजित आपराधिक गतिविधियों के लिए ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह पुलिस को मिली सफलता

एआईजी एसएसओसी फाजिल्का गुरसेवक सिंह बराड़ ने कहा कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसओसी टीम ने जलालाबाद क्षेत्र में गुप्त आॅपरेशन किया और गांव चक मौजदीन वाला से आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे खेप को दूसरी पार्टी को पहुंचाने जा रहे थे। एआईजी ने कहा कि इन व्यक्तियों की और पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगी होने की संभावना है।