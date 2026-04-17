Firing in Mobile Store : मोबाइल दुकान पर फायरिंग करने के मामले में वांछित 2 आरोपी स्पेशल डिटेक्टिव युनिट द्वारा काबू

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Sandeep Singh
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Two accused wanted in connection with firing at a mobile shop were arrested by the Special Detective Unit.
दोनों आरोपी स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की गिरफ्त में।

Firing in Mobile Store :(आज समाज नेटवर्क) कैथल। गत 4 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे चानना रोड स्थित गिल मोबाइल शॉप पर दो अज्ञात युवकों ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग कर दी थी। हमलावर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जिस बारे थाना चीका में मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में एएसआई तरसेम की टीम द्वारा करते हुए आरोपी गांव भागल निवासी रवि कुमार व गांव भराणी खालसा जिला करनाल निवासी भरत कुमार को काबू कर लिया गया।

डीएसपी ने बताया कि इससे पूर्व इस मामले में 14 अप्रैल को रात के समय पुलिस टीम द्वारा ढांड क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां आरोपी रजत निवासी कुरुक्षेत्र बाइक पर भागने लगा तथा केएमपी 152डी पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आरोपी द्वारा पुलिस पर लगभग चार राउंड फायर किए गए।

आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल ,32 बोर व 2 कारतूस तथा 4 खाली खोल बरामद हुए

पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में सीमित एवं नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर काबू कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्तौल .32 बोर व 2 कारतूस तथा 4 खाली खोल बरामद हुए थे। आरोपी भरत फायरिंग की वारदात में मौके पर बाइक चला रहा था व उसने भी फायर किए थे तथा आरोपी रवि ने वारदात के बाद अन्य आरोपियों की सहायता की, उसने हथियार अपने पास रख लिए तथा बाद में आगे गिरोह में शामिल आरोपियों को हथियार सप्लाई किए।

आरोपी भरत व रजत की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस की तरफ से 5 हजार रुपए की ईनाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि आरोपियों द्वारा उक्त दुकान पर फायरिंग करके करीब 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जो पीडित के पास यूएसए से फोन आया था। दोनों आरोपियों का शुक्रवार को न्यायालय से 4 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया।