Mahabharat Fame Nakul-Sahdev: रील लाइफ में जुड़वा, रियल में सगे भाई थे नकुल-सहदेव, 1 की मौत, जानें दूसरा किस हाल में है

नकुल यानी समीर चित्रे ने महाभारत की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड का किया था रुख

Mahabharat Fame Nakul-Sahdev, (आज समाज), मुंबई: बीआर चोपड़ा की महाभारत का हर किरदार आज भी दर्शकों के जेहन में ताजा है। बात जब पांच पांडवों की होती है, तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन इन पांच भाइयों में सबसे छोटे दो भाई नकुल और सहदेव की चर्चा कम ही होती है। महाभारत में जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव का किरदार, जिन दो अभिनेताओं ने निभाया था वो असल जिंदगी में भी एक अटूट रिश्ते से बंधे थे, लेकिन आज इनका हाल जानकर आपका दिल भर आएगा।

बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत में नकुल का किरदार निभाने वाले समीर चित्रे और सहदेव बने संजीव चित्रे असल जिंदगी में सगे भाई थे। शो में उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को लगता था कि वे वाकई जुड़वा हैं। उस दौर में इन दोनों भाइयों ने अपनी पर्सनैलिटी से लाखों फीमेल फैंस का दिल जीत लिया था। लेकिन अफसोस, आज इनमें से एक कलाकार हमारे बीच नहीं है।

आमिर खान की फिल्म में आए नजर, फिर न्यूयॉर्क में जा बसे

नकुल यानी समीर चित्रे ने महाभारत की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड का रुख किया था। उन्हें आमिर खान और पूजा भट्ट की कल्ट क्लासिक फिल्म दिल है कि मानता नहीं (1991) में पूजा के मंगेतर दीपक कुमार के रोल में देखा गया था। इसके बाद वे शाहरुख खान की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में भी नजर आए।

कहा जाता है कि ग्लैमर की दुनिया में कुछ समय संघर्ष करने के बाद समीर ने एक्टिंग छोड़ दी और अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाकर बस गए। हालांकि, कुछ समय पहले युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने एक इंटरव्यू में बेहद दुखद जानकारी दी कि समीर चित्रे का निधन हो चुका है। इस खबर ने महाभारत के फैंस को झकझोर कर रख दिया था।

कहां खो गए सहदेव?

वहीं, छोटे भाई सहदेव यानी संजीव चित्रे की बात करें, तो उन्होंने भी कुछ फिल्मों में काम किया। संजीव को अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में एक नेगेटिव शेड वाले किरदार में देखा गया था, जहां उनकी जुगलबंदी काफी चर्चा में रही थी। लेकिन समीर की तरह संजीव ने भी धीरे-धीरे फिल्मी गलियारों से दूरी बना ली।

आज वे लाइमलाइट से पूरी तरह दूर अपनी निजी जिंदगी बिता रहे हैं। करीब 36 साल बीत जाने के बाद भी पांडवों की ये जोड़ी पॉप कल्चर का हिस्सा बनी हुई है। भले ही समीर चित्रे अब इस दुनिया में नहीं हैं और संजीव गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब भी भारतीय टेलीविजन के इतिहास की बात होगी, इन दो भाइयों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा।

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