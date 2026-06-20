TV Show Controversy: रोमांस के नाम पर दिखाया गया अत्याचार? महादेव एंड सन्स के सीन ने मचा दिया बवाल

By
Mohit Saini
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TV Show Controversy: रोमांस के नाम पर दिखाया गया अत्याचार? महादेव एंड सन्स के सीन ने मचा दिया बवाल
TV Show Controversy: रोमांस के नाम पर दिखाया गया अत्याचार? महादेव एंड सन्स के सीन ने मचा दिया बवाल

TV Show Controversy: टेलीविज़न ड्रामा लंबे समय से भारतीय घरों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें पारिवारिक कहानियाँ और ऐसे किरदार होते हैं जिनसे दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं, जिससे वे कहानी से इमोशनली जुड़ पाते हैं। हालाँकि, अब कई दर्शकों का मानना ​​है कि आजकल के डेली सोप मतलब वाली कहानी कहने से दूर जा रहे हैं और ध्यान खींचने के लिए ज़्यादातर शॉक वैल्यू पर निर्भर हो रहे हैं।

विवादों में आने वाला सबसे नया शो महादेव एंड संस है, जिसे हाल ही में एक एपिसोड से दर्शकों के बीच गुस्सा भड़कने के बाद ऑनलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

दर्शक क्यों नाराज़ हैं?

शक्ति आनंद, गर्विता साधवानी और स्नेहा वाघ स्टारिंग इस शो की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कथित तौर पर गलत व्यवहार को रोमांटिक के तौर पर दिखाया गया है। दर्शकों के मुताबिक, हाल ही के एक एपिसोड में परेशान करने वाले सीन दिखाए गए थे, जिसमें मेल लीड धीरज, रज्जी पर मारपीट करता है,

उसे धक्का देता है, बर्फ से भरी बाल्टी में फेंक देता है, और उसकी परेशानी और विरोध के बावजूद ज़बरदस्ती करीबी रिश्ते बनाता है। इस सीन के दौरान, रज्जी चिल्लाती हुई और उसे रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी गुज़ारिश को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

इन विवादित सीन पर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई है, जिसमें कई लोगों ने मेकर्स पर रोमांस की आड़ में टॉक्सिक व्यवहार को नॉर्मल बनाने का आरोप लगाया है।

सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया

इस पर बहुत तेज़ और तेज़ रिएक्शन आया। कई दर्शकों ने एपिसोड पर हैरानी जताई, और कहा कि सीन में प्यार या जुनून के बजाय साफ़ तौर पर गलत इस्तेमाल दिखाया गया है। कई यूज़र्स ने सवाल उठाया कि ऐसे कंटेंट को एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है,

जबकि दूसरों ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को टेलीविज़न पर कभी भी रोमांटिक नहीं दिखाया जाना चाहिए। कुछ दर्शकों ने तो कैरेक्टर के आर्क में विरोधाभास की ओर भी इशारा किया, यह देखते हुए कि वही आदमी जिसे कभी रक्षक के तौर पर दिखाया गया था, अब परेशान करने वाले कामों में शामिल दिखाया जा रहा है।

“किसी भी कीमत पर TRP के पीछे भागना बंद करो”

दर्शकों के एक बड़े हिस्से ने शो के क्रिएटर्स की भी बुराई की, उनका कहना था कि आज टेलीविज़न के दर्शक पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक और सामाजिक रूप से जागरूक हैं।

दर्शकों ने दावा किया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, इमोशनल मैनिपुलेशन और घरेलू हिंसा को सिर्फ़ रेटिंग बढ़ाने के लिए रोमांस के तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने कंटेंट क्रिएटर्स से ज़्यादा ज़िम्मेदार होने की अपील की, और चेतावनी दी कि सिर्फ़ TRP के लिए बनाई गई सनसनीखेज स्टोरीलाइन दर्शकों को नुकसान पहुंचाने वाले मैसेज भेज सकती हैं। कई कमेंट्स में ऐसी ही बात कही गई: एंटरटेनमेंट बुरे बर्ताव को बढ़ावा देने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

शो के लिए यह पहला विवाद नहीं है

यह पहली बार नहीं है जब महादेव एंड संस विवादों में फंसा है। इससे पहले, शो तब सुर्खियों में आया था जब एक्ट्रेस मानसी साल्वी ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था।

मामले तब और बिगड़ गए जब मानसी ने कथित तौर पर प्रोड्यूसर्स के खिलाफ़ लीगल एक्शन की घोषणा की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके जाने से जुड़े फैक्ट्स को पब्लिकली गलत तरीके से पेश किया गया था।

ऑनलाइन बहस जारी है

जैसे-जैसे इस विवादित एपिसोड के क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, टेलीविज़न कंटेंट और ज़िम्मेदार कहानी कहने को लेकर बहस कम होने का नाम नहीं ले रही है।

जहां कुछ दर्शक मेकर्स से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरे लोग ऐसे कंटेंट की कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं जो रोमांस और गलत इस्तेमाल के बीच की लाइन को धुंधला करता दिखता है। फिलहाल, महादेव एंड संस एक गरमागरम बहस के सेंटर में बना हुआ है जिसने पूरे देश में टेलीविज़न दर्शकों का ध्यान खींचा है।

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