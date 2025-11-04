TV Naagin Actresses Bold Photos: एकता कपूर की 7 नागिनें जिनकी बोल्डनेस ने मचा दिया तहलका, हद से ज़्यादा हॉट लुक्स देख उड़ जाएंगे होश

TV Naagin Actresses Bold Photos: एकता कपूर की 7 नागिनें जिनकी बोल्डनेस ने मचा दिया तहलका, हद से ज़्यादा हॉट लुक्स देख उड़ जाएंगे होश

TV Naagin Actresses Bold Photos:  एकता कपूर का सुपरनैचुरल टीवी सीरीज़ नागिन भारतीय टेलीविज़न पर सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही है, जिसने कई टीआरपी रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन पर्दे के बाहर, नागिन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों ने अपनी असल ज़िंदगी की बोल्डनेस और ग्लैमरस लुक्स से प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। मौनी रॉय से लेकर तेजस्वी प्रकाश तक, इन अभिनेत्रियों ने अपने सिज़लिंग फ़ैशन स्टेटमेंट से माहौल को और भी गर्म कर दिया है। आइए एक नज़र डालते हैं उन सबसे बोल्ड नागिनों पर जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है!

1. मौनी रॉय

असली और बेहतरीन नागिन, मौनी रॉय ने अपने मनमोहक आकर्षण से टेलीविज़न पर राज किया। जहाँ उनका ऑन-स्क्रीन अवतार रहस्यमय और खूबसूरत था, वहीं ऑफ-स्क्रीन मौनी अपने लुभावने बोल्ड अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं। उनकी बिकिनी तस्वीरें और ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर धूम मचा देती हैं।

2. निया शर्मा

जब बोल्डनेस की बात आती है, तो निया शर्मा हमेशा एक कदम आगे रहती हैं। वह बोल्ड लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं कतरातीं और अपने बेबाक फैशन चॉइस के लिए अक्सर सुर्खियाँ बटोरती हैं। निया के सिज़लिंग फोटोशूट्स ने उन्हें टीवी की सबसे चर्चित डीवाज़ में से एक बना दिया है।

3. अनीता हसनंदानी

अनीता हसनंदानी एकता कपूर की दुनिया की सबसे लोकप्रिय नागिनों में से एक हैं। हालाँकि वह ऑन-स्क्रीन खूबसूरत और पारंपरिक भूमिकाएँ निभाती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में अनीता का ठाठ और बोल्ड व्यक्तित्व निखर कर आता है। उनके स्विमसूट और वेकेशन लुक अक्सर प्रशंसकों को हैरान कर देते हैं।

4. अदा खान

अदा खान शेषा के किरदार से प्रशंसकों का दिल जीतने वाली पहली नागिनों में से एक थीं। टेलीविजन पर अपनी खूबसूरती और संयम के लिए जानी जाने वाली अदा ऑफ-स्क्रीन अपने बोल्ड और आत्मविश्वासी अंदाज से सभी को हैरान कर देती हैं। उनकी ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर सही कारणों से वायरल होती रहती हैं।

5. पवित्रा पुनिया

39 साल की उम्र में भी पवित्रा पुनिया अपनी खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरों से इंस्टाग्राम पर धूम मचा रही हैं। अपने बेबाक अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली पवित्रा के बोल्ड फोटोशूट साबित करते हैं कि आत्मविश्वास और आकर्षण के मामले में उम्र बस एक संख्या है।

6. सुरभि चंदना

नागिन 5 में नज़र आईं सुरभि चंदना को उनके किरदार के लिए प्रशंसकों का अपार प्यार मिला। लेकिन नागिन अवतार से परे, सुरभि का असल ज़िंदगी का फ़ैशन सेंस भी उतना ही लुभावना है। उनका ग्लैमरस और बोल्ड लुक अक्सर उन्हें ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक बनाता है।

7. जैस्मीन भसीन

प्यारी और आत्मविश्वासी, जैस्मीन भसीन ने नागिन की दुनिया में अपना आकर्षण जोड़ा है। हालाँकि उन्हें अपने किरदार के लिए कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके स्टाइलिश और बोल्ड रियल लाइफ व्यक्तित्व ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। चाहे कैज़ुअल आउटफिट हो या हॉट फोटोशूट, जैस्मीन जानती हैं कि कैसे प्रभावित करना है।

8. प्रियंका चाहर चौधरी

एकता कपूर की नागिन विरासत में सबसे नई सदस्य, प्रियंका चाहर चौधरी पहले से ही धूम मचा रही हैं। उनके नागिन लुक ने फैन्स को उत्साहित कर दिया है, लेकिन उनके ऑफ-स्क्रीन बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ ने भी सबका ध्यान खींचा है। वह निश्चित रूप से अगली फैशन आइकन बनने वाली हैं।

