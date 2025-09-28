Rajasthan Breaking News : घर में लगी आग से टीवी के बाल कलाकार की मौत

हादसे में बाल कलाकार वीर शर्मा और उनके भाई शौर्य शर्मा घर में सो रहे थे

Rajasthan Breaking News (आज समाज), कोटा : कोटा जिले में एक दर्दनाक हादसे में टीवी के मशहूर बाल कलाकार वीर शर्मा और उनके भाई की मौत हो गई। दोनों की मौत के पीछे घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस हादसे को अन्य एंगल से भी जांच रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दोनों बच्चे घर पर अकेले थे और अपने कमरे में सो रहे थे। दोनों को घर में आग लगने की भनक नहीं लगी और दम घुटने से दोनों की मौत हो गई।

मां गई थी मुंबई, पिता घर से बाहर थे

कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दीप श्री अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर बी-403 में यह हादसा हुआ। हादसे के समय दोनों बच्चे कमरे में सो रहे थे और दम घुटने से उनकी जान चली गई। घटना के वक्त उनके पिता घर पर नहीं थे, वे जागरण कार्यक्रम में गए हुए थे, जबकि मां किसी काम से मुंबई गई हुई थीं। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय शौर्य शर्मा और 10 वर्षीय वीर शर्मा के रूप में हुई है।बताया जा रहा है कि शौर्य आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जबकि वीर टीवी सीरियल श्रीमद रामायण में भरत का किरदार निभा चुका था। वह जल्द ही सैफ अली खान की आने वाली फिल्म में उनके बचपन का रोल निभाने वाला था।

पड़ोसियों ने दी हादसे की सूचना

जानकारी के मुताबिक, पड़ोसियों ने फ्लैट से धुंआ निकलता देखा और पिता को सूचना दी। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर आग लगी हुई थी और धुंआ पूरे घर में फैल चुका था। सूचना पर अनंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया।

दो दिन पहले पंजाब के पटियाला में गई थी चार की जान

पटियाला के राजपुरा में एक दुखद हादसे में घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली की अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। जिसके कारण परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी, बेटा और पत्नी का भाई शामिल है। घटना राजपुरा के भोगलां रोड इलाके की है। घटना तब हुई जब परिवार रात को सो रहा था और बिजली के सर्किट में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग के कारण पूरा परिवार कमरे में फंसा रह गया। मृतकों में जगदीश चौहान (65 वर्ष), राधा देवी (30 वर्ष), ललित (18 वर्ष) और सरवन राम (12 वर्ष) शामिल है।

