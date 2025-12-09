Zeeshan Khan Car Accident, (आज समाज), मुंबई: टेलिविजन अभिनेता और बिग बॉस व ओटीटी फेम जीशान खान के साथ हादसा हो गया और वह बाल-बाल बच गए। मुंबई के वर्सोवा में कल यानी सोमवार रात को उनकी कार सामने से आ रही एक कार से टकरा गई। दूसरी गाड़ी में एक बुजुर्ग कपड सवार था। हालांकि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी है।

कल रात जिम से लौट रहे थे जीशान

2019 से 2021 तक जी टीवी के कुमकुम भाग्य में आर्यन खन्ना के रोल से घर-घर में मशहूर जीशान खान रात लगभग साढ़े दस बजे जिम से लौट रहे थे तभी उनकी कार हादसे का शिकार हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिलहाल दुर्घटना को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। दोनों गाड़ियों को मामूली नुकसान हुआ है और पुलिस जांच कर रही है। अभिनेता ने हादसे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इस किरदार ने दिलाई काफी पहचान दिलाई

कुमकुम भाग्य में आर्यन खन्ना के किरदार ने जीशान को काफी पहचान दिलाई और टेलीविजन इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की करने में मदद की। बाद में वह एकता कपूर के नागिन में नजर आए। इसके बाद, जीशान बिग बॉस ओटीटी े पहले सीजन में आने के बाद और भी पॉपुलर हो गए। रियलिटी शो में, वह अपने शांत, सीधे-सादे रवैये के लिए जाने जाते थे, तब भी जब उनके आसपास हालात मुश्किल हो जाते थे।

टेलीविजन में बना लिया था अच्छा करियर

बिग बॉस ओटीटी से पहले, जीशान ने टेलीविजन में पहले ही एक अच्छा करियर बना लिया था, लेकिन रियलिटी शो ने दर्शकों को स्क्रिप्ट से परे उन्हें करीब से जानने का मौका दिया। हालांकि, एक टास्क के दौरान फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़े नियम तोड़ने की वजह से उनका सफर छोटा हो गया। अचानक बाहर होने के बावजूद, जीशान के BB OTT के सफर ने उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाया और बाद में उन्होंने फैंस को धन्यवाद दिया।

2015 हुई एक्टिंग करियर की शुरूआत

जीशान धन्यवाद देते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने शुभचिंतकों से मिले सपोर्ट की वजह से वह अभी भी खुद को विनर महसूस करते हैं। जीशान के एक्टिंग करियर की शुरूआत 2015 में स्टार प्लस पर कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां से हुई, जिसके बाद उन्होंने सोनी टीवी पर परवरिश सीजन 2 में काम किया। इंस्टाग्राम पर उनके 919 हजार फॉलोअर्स हैं और वह जल्द ही एक मिलियन तक पहुंचने वाले हैं।

