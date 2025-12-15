‘जान से मार दूंगा…’ धमकियों के बीच TV एक्टर Anuj Sachdeva पर हमला, सिर से बहा खून

Anuj Sachdeva: टीवी एक्टर अनुज सचदेवा ने एक परेशान करने वाला वीडियो शेयर करके फैंस को हैरान कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 14 दिसंबर की रात को उनके साथ मारपीट की गई थी। खबर है कि यह घटना गोरेगांव (वेस्ट), मुंबई की उनकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हुई, जहाँ एक रहने वाले ने बहस के बाद उन पर डंडे से हमला कर दिया।

हिंसक हमला कैमरे में कैद

अनुज ने सबूत के तौर पर इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें हमलावर उनकी ओर दौड़ता हुआ और उन्हें बार-बार रॉड से मारता हुआ देखा जा सकता है। वह आदमी गुस्से में चिल्लाता हुआ, अनुज को धमकाता हुआ और उनके पालतू कुत्ते पर काटने का आरोप लगाता हुआ सुनाई दे रहा है।

इस अफरा-तफरी के दौरान, सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुँचते हैं और आखिरकार हमलावर को ले जाते हैं। पूरे वीडियो में, अनुज को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उस आदमी ने उन पर हमला किया और उन्हें मारने की कोशिश की। चौंकाने वाले विजुअल्स ने फैंस और इंडस्ट्री के साथियों को हैरान कर दिया है।

हमला किस वजह से हुआ?

अपने कैप्शन में, अनुज ने बताया कि यह हमला तब हुआ जब उन्होंने सोसायटी के रेजिडेंट्स ग्रुप में आरोपियों द्वारा गलत पार्किंग की ओर इशारा किया। अनुज के अनुसार, वह आदमी गुस्सैल हो गया और रॉड से उसे और उसके पालतू कुत्ते सिम्बा दोनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।

सबूत के तौर पर वीडियो शेयर करते हुए, अनुज ने लिखा कि उसने यह वीडियो उससे पहले पोस्ट कर दिया था, जब वह आदमी उसे या उसकी प्रॉपर्टी को और नुकसान पहुँचाता। उसने यह भी बताया कि हमले के बाद उसके सिर से खून बह रहा था और उसने अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। ​​खबर है कि यह घटना गोरेगांव वेस्ट के हार्मनी मॉल रेजीडेंसी में हुई थी, और अनुज ने अपनी पोस्ट में आरोपी के विंग और फ्लैट नंबर का भी ज़िक्र किया।

सेलेब्रिटीज़ ने चिंता के साथ रिएक्शन दिया

जया भट्टाचार्य, किश्वर मर्चेंट, नारायणी शास्त्री, सिंपल कौल, निधि सेठ और बंदगी कालरा सहित कई टीवी सेलेब्रिटीज़ ने वीडियो पर रिएक्शन दिया, और अनुज की सुरक्षा के लिए हैरानी और चिंता जताई। कई लोग उससे मिलने और न्याय की मांग करने के लिए पहुँचे।

जानवरों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं

अनुज सचदेवा हमेशा आवारा जानवरों और पालतू जानवरों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए मुखर रहे हैं। वह खुद एक प्राउड पेट पेरेंट हैं और अक्सर जानवरों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं, जिससे यह घटना उनके सपोर्टर्स के लिए और भी परेशान करने वाली हो जाती है।

अनुज सचदेवा का वर्क फ्रंट

प्रोफेशनल फ्रंट पर, अनुज ‘यह रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘साथ निभाना साथिया’ और ‘मन की आवाज़ प्रतिज्ञा’ जैसे कई पॉपुलर टीवी शो का हिस्सा रहे हैं।

इस घटना ने एक बार फिर रेजिडेंट्स की सेफ्टी, पेट्स से जुड़े झगड़ों और हाउसिंग सोसाइटियों में बढ़ते गुस्से को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी कर दी हैं। फैंस अब आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन और एक्टर के लिए जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं।