Parliament Session Live : शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हुई स्थगित

Parliament Session Live (आज समाज), नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है। जैसे की पहले से ही उम्मीद की जा रही थी। सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति की बार-बार अपील के बाद भी जब विपक्षी नेता नहीं माने तो संसद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

ज्ञात रहे कि सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, शीतकालीन सत्र उसमें ऊर्जा भरने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय-समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है।

बिहार चुनाव का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। माताओं-बहनों की भागेदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी। भारत ने सिद्ध कर दिया है, ह्यडेमोक्रेसी केन डिलीवरह्ण। भारत की आर्थिक प्रगति देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रही है। मैं इस शीतकालीन सत्र में सभी दलों से आग्रह करता हूं कि हार की घबराहट को बहस का आधार न बनने दें। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमें देश की जनता की जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को पूरे संतुलन और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए, और साथ ही भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष ने सभापति पर की टिप्पणी

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति को मुखातिब होते हुए कहा कि आप तो सीपी राधाकृष्णन के हमनाम हैं उम्मीद है आपकी कार्य करने की क्षमता भी उन्हीं के जैसी होगी। इसके बाद खड़गे ने आगे कहा कि सभापति महोदय मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ (सत्तापक्ष) ज्याद न देंखे। उसमें खतरा है। इसके साथ ही खड़गे ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग अहंकार और ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं।