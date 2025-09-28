Shardiya Navrarti Laung Upaay: नवरात्र में जरुर आजमाएं लौंग ये उपाय, मां दुर्गा सभी परेशानियां करेंगी दूर

By
Rajesh
-
0
23
Shardiya Navrarti Laung Upaay: नवरात्र में जरुर आजमाएं लौंग ये उपाय, मां दुर्गा सभी परेशानियां करेंगी दूर
Shardiya Navrarti Laung Upaay: नवरात्र में जरुर आजमाएं लौंग ये उपाय, मां दुर्गा सभी परेशानियां करेंगी दूर

मां दुर्गा की पूजा में लौंग का है विशेष महत्व
Shardiya Navrarti Laung Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न भोग लगाएं जाते हैं। मां दुर्गा को लौंग और पान के पत्ते का भोग अति प्रिय है। नवरात्र के दिनों में लौंग से जुड़ी कुछ सरल और आसान उपाय करके आप मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में लौंग से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है।

लौंग ने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पूजा पाठ में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए लौंग से जुड़े कुछ सरल उपाय।

लौंग से जुड़े सरल उपाय

  • नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा की आरती करते समय दिए की बाती में दो लौंग रख दें इसके बाद उसमें बाती और घी डालकर मां की आरती उतारें। लौंग के धुएं से घर में नकारात्मकता दूर होती हैं और सकारात्मकता का वास होता है।
  • अगर किसी व्यक्ति को तरक्की नहीं मिल रही है तो नवरात्र के दिनों में लौंग का जोड़ा लेकर अपने सिर से लेकर पैर तक सात बार वारें। इसके बाद इन लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के सामने अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही तरक्की की राह भी आपके लिए आसान होगी।
  • अगर घर में कलह क्लेश ज्यादा रहता है। साथ ही बार बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में रोजाना शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको अपनी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इस उपाय को करने से आपको घर में आने वाले संकट से भी छुटकारा मिल सकता है।
  • नवरात्र के दिनों में एक लाल रंग के कपड़े में लौंग का जोड़ा रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इस पोटली को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है।
  • अगर किसी की कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव है तो नवरात्रे के दिनों में लौंग का दान मंदिर में जाकर करें। मंदिर में दो लौंग रखकर आएं। यह उपाय आपको नवरात्र से शुरू करते हर शनिवार करना है। कम से कम 11 शनिवार इस उपाय को करें।