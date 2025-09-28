Shardiya Navrarti Laung Upaay: नवरात्र में जरुर आजमाएं लौंग ये उपाय, मां दुर्गा सभी परेशानियां करेंगी दूर

मां दुर्गा की पूजा में लौंग का है विशेष महत्व

Shardiya Navrarti Laung Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरुपों की पूजा की जाती है और उन्हें विभिन्न भोग लगाएं जाते हैं। मां दुर्गा को लौंग और पान के पत्ते का भोग अति प्रिय है। नवरात्र के दिनों में लौंग से जुड़ी कुछ सरल और आसान उपाय करके आप मां दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र के दिनों में लौंग से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है।

लौंग ने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पूजा पाठ में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए लौंग से जुड़े कुछ सरल उपाय।

लौंग से जुड़े सरल उपाय