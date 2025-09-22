Navaratri Falahar: नवरात्र व्रत में फलाहार में ट्राई करें अलग-अलग रेसिपीज

ऐसे फलाहार का करें चयन जो सेहत के लिए भी हो फायदेमंद

Navaratri Falahar, (आज समाज), नई दिल्ली: साल में दो बार नवरात्र आते हैं। एक बार चैत्र और दूसरे शारदीय। दो बार गुप्त नवरात्र भी आते है। इस साल में अब शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। नवरात्र के 9 दिन शक्ति की आराधना का समय होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इन नौ दिनों में भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक, निर्जल या फिर फलाहारी उपवास रखते हैं।

इस बीच रोज-रोज एक ही तरह का फलाहार खाकर हर किसी का मन ऊब जाता है। ऐसे में, सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि हर दिन ऐसा क्या बनाया जाए, जो स्वाद में भी नया लगे और सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो। अगर आप भी इसी सोच में पड़े हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी खास और आसान रेसिपीज, जिन्हें आप नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन ट्राई कर सकते हैं और अपने व्रत के खाने को स्वादिष्ट और मजेदार बना सकते हैं।

कुट्टू का चीला

नवरात्रि व्रत में हेल्दी फूड की बात करें तो कुट्टू के आटे का चीला एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि ये कम आॅयल में बनता है और थोड़ा क्रिस्पी होने के साथ ही सॉफ्ट भी होता है, इसलिए पाचन के हिसाब से लाइट फूड रहेगा। आप इसे नारियल की चटनी और सलाद के साथ खा सकते हैं।

दही-आलू

व्रत की फलाहारी डिशेज की बात करें तो दही आलू भी एक ऐसी रेसिपी है जो स्वादिष्ट होती है और व्रत के लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। आप चाहे तो सिर्फ हरी मिर्च, जीरा का तड़का लगा सकते हैं या फिर साथ में सेंधा नमक डाल सकते हैं।

लौकी की खीर

नवरात्रि में मीठे व्रत यानी बिना नमक के व्रत रखते हैं तो लौकी की खीर को शाम के फलाहार में शामिल किया जा सकता है। लौकी को कद्दूकस करके दूध में गाढ़ा होने तक पकाएं, कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स डालें। इसमें आप थोड़ी मात्रा में चीनी डालें और घुलने दें। सिंपल स्टेप्स में ये टेस्टी खीर तैयार हो जाती है।

मखाना इडली

इडली को ज्यादातर लोग दाल या फिर चावलों से बनाकर तैयार करते हैं। इसके अलावा रागी इडली भी काफी पॉपुलर है, लेकिन व्रत की बात करें तो आप मखाना इडली बना सकते हैं। इसके लिए मखाना को दही के साथ भिगोकर रख दें। आधे घंटे के बाद इसे पीस लें और स्मूथ पेस्ट बना लें। इसे आप सुबह बनाकर रख सकते हैं ताकि घोल फॉर्मेट हो जाए। शाम को इसकी इडली बनाएं और कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें। इडली को परफेक्ट बनाने के लिए साथ में समा के चावल मिलाए जा सकते हैं।

टेस्टी फलाहारी चाट

फलाहारी चाट काफी टेस्टी होती है। इसके लिए मखाना को रोस्ट कर लें, कच्चे केले के चिप्स बना लें या फिर मार्केट से केला के फलाहारी चिप्स खरीद लाएं। मूंगफली के दानें भी रोस्ट कर लें। इसके बाद उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काटकर ये सारी चीजें मिला दें। इसमें दो से तीन चम्मच दही एड करें, कटा हुआ हरा धनिया और सेंधा नमक डालें। तैयार है टेस्टी फलाहारी चाट। इसमें काली मिर्च भी एड कर सकते हैं।

फलाहारी टेस्टी कस्टर्ड

बिना नमक के फलाहार की बात करें तो फ्रूट कस्टर्ड बेहतरीन रेसिपी है। इसके लिए आप दूध को उबालने रख दें और कस्टर्ड की बजाय इसमें आप ड्राई मिल्क पाउडर डालें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो सेब, अंगूर, केला, जैसे ट्रॉपिकल फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें मिला दें। कस्टर्ड को ठंडा-ठंडा सर्व करें।

टेस्टी खीरा कटलेट

नवरात्रि में टेस्टी और हेल्दी रेसिपी की बात करें तो आप खीरा कटलेट बना सकते हैं। इसके लिए खीरा को कद्दूकस कर लें साथ ही में अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च को बारीक काट लें। उबले आलू को मैश करें और खीरा के साथ ही ये सारी चीजें भी मिला लें, लेकिन ध्यान रखें कि खीरा का पानी निचोड़कर अलग कर दें। थोड़ा सा कुट्टू का आटा मिलाएं। इसमें जीरा, नींबू का रस, सेंधा नमक डालें और गोल शेप देकर कटलेट तैयार कर लें। इन कटलेट्स को शैलो फ्राई करें। हरी चटनी के साथ ये काफी टेस्टी लगते हैं।

फलाहारी पूरी-सब्जी

रामदाना और कुट्टू के आटे को मिलाकर पूरियां बना लें, चाहे तो सिर्फ कुट्टू के आटे की पूरियां बनाई जा सकती हैं। उबले हुए आलू को जीरा, राई, हरी मिर्च, करी पत्ता के तड़का के साथ सेंधा नमक डालकर चटका लें। तैयार हो जाएगी आपकी फलाहारी पूरी-सब्जी। आप चाहे तो सेंधा नमक अवॉइड भी कर सकते हैं। स्वाद को इनहैंस करने के लिए आलू की सब्जी में दही मिलाकर खाएं।

साबूदाना पोहा

4 से 5 घंटे के लिए साबूदाना इतने पानी में भिगोएं कि फूलने के बाद पानी पूरा सूख जाए। पैन में मूंगफली को गोल्डन होने तक रोस्ट करें और फिर अच्छे से कूट लें। इसके बाद पैन में छोटा चम्मच आॅयल डालें, इसमें जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगाएं और छोटे टुकड़ो में कटे हुए आलू डाल दें। इसे 5-7 मिनट ढककर पकाएं ताकि आलू कच्चे न रहें। अब इसमें भीगे हुए साबूदाने को मिलाएं और साथ में कूटकर रखी गई मूंगफली भी एड कर दें। अब इसमें सेंधा नमक एड करें और हल्के हाथों से चलाते हुए भून लें। तैयार हो जाएगा आपका फलाहारी साबूदाना पोहा।

शकरकंद बॉल्स

शकरकंद बॉल्स एक स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हैं। इन्हें बनाने के लिए, उबली हुई शकरकंद को मैश करके उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर मिला लें। फिर इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर तल लें या एयर-फ्रायर में पका लें। आप इसे चटनी के साथ या सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं।

साबूदाना वड़ा

साबूदाना वड़ा व्रत में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। इन्हें बनाने के लिए, भिगोए हुए साबूदाने को उबले आलू, कुटी हुई मूंगफली, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ मिलाएं। फिर इसके वड़े बनाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसे दही या व्रत वाली चटनी के साथ सर्व करें।

पान की मिठाई

यह एक अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे बनाने के लिए, पान के पत्तों को पीसकर उसमें गुलकंद, सौंफ, और कुछ मेवे मिलाकर छोटी-छोटी बॉल्स बना लें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि ताजगी भी देती है।

फलों का श्रीखंड

व्रत में कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन करे तो फलों का श्रीखंड सबसे अच्छा विकल्प है। हंग कर्ड (गाढ़े दही) में पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और अपनी पसंद के ताजे फल जैसे अंगूर, सेब और अनार के दाने मिला दें। इसे ठंडा करके परोसें।

पनीर केला रोल्स

यह एक प्रोटीन से भरपूर स्नैक है। इसे बनाने के लिए, मैश किए हुए पनीर और कच्चे केले को हरी मिर्च, सेंधा नमक और मसालों के साथ मिलाकर रोल बनाएं। इन्हें हल्का तलकर या पैन-फ्राई करके खाएं।

समा चावल फिरनी

समा के चावल से बनी फिरनी एक स्वादिष्ट और क्रीमी डेजर्ट है। इसे बनाने के लिए, समा चावल को दूध में पकाकर उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला लें। ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर परोसें।

साबूदाना वॉफल

अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो साबूदाना वॉफल बना सकते हैं। भिगोए हुए साबूदाने को आलू और मसालों के साथ मिलाकर वॉफल मेकर में पकाएं। यह बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं।

राजगिरा लड्डू

राजगिरा लड्डू एक ट्रेडिशनल और एनर्जी देने वाला फलाहार है। राजगिरा के दानों को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें। ये उपवास के दौरान आपको ऊजार्वान बनाए रखते हैं।

बादाम रोज हलवा

यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बादाम को पीसकर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी और गुलाब जल या रोज एसेंस मिला दें। यह एक शाही और पौष्टिक मिठाई है।

सिंघाड़ा के आटे का समोसा

समोसे का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। उपवास के दिन भी आप समोसे का मजा ले सकते हैं। इसकी कोटिंग के लिए आपको सिंघाड़े के आटे और चिरौंजी का उपयोग करना पड़ेगा। आलू का मसाला तैयार कर इसे बनाया जा सकता है।

कुट्टू के आटे की पुड़ी

कुट्टू का आटा उपवास में प्रयोग किया जाता है। आलू की सब्जी के साथ आप कुट्टू के आटे की पुड़ी बनाकर उपवास के दिनों में खा सकते हैं। यह स्वाद के साथ फायदेमंद भी होता है।

कुट्टु का डोसा

कुट्टे के आटे से डोसा भी तैयार किया जा सकता है। कुट्टु के आटे में अरबी मिलाकर इसके बीच में फिलिंग भरी जाती है। इसे आप आलू की सब्जी या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं।

चिप्स विथ कर्ड

आलू की चिप्स उपवास के दिनों में खाई जाने वाली सबसे हल्की और आसान डिश है। पहले से ही तैयार सूखी चिप्स को सिर्फ तलकर ही खाया जा सकता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च का छिड़काव किया जा सकता है। इसे दही के साथ खाने से स्वादा दोगुना हो जाता है।

